Savez-vous pourquoi le vin rouge rend les dents bleues?

C’était une bonne soirée, avec un vin rouge souple et gouleyant. Mais un coup d’œil au miroir vous fait frémir: vous avez les dents colorées et vos lèvres, comme votre langue, arborent une douteuse teinte bleuâtre. Que s’est-il passé?

Surtout le merlot et la syrah!

Sourire au vin rouge pour un selfie? Se brosser les dents avant de boire du vin rouge permet d'éviter que les colorants ne se fixent sur la plaque dentaire. Photo: Getty Images 1/5

Ursula Geiger

Pour commencer, pas de panique! Les taches de couleur sur les dents vont immédiatement disparaître au brossage. Quant à la langue et aux lèvres, elles retrouveront leur couleur normale après quelques heures.

L’explication de ce sourire bleuté est à chercher du côté des pigments de couleur dans les vins rouge foncé. Plus le merlot, le grenache ou la syrah circule sur votre langue et sous votre palais, plus vos dents seront teintées.

Les professionnels aux dents bleus

Les principales personnes touchées par ce problème sont évidemment celles qui dégustent plus d’une dizaine de vins, dont les professionnels et les grands amateurs. En effet, la quantité bue joue un rôle important, ainsi que le nombre de secondes pendant lesquelles le vin est gardé en bouche. Personne ne se retrouve avec les dents bleues pour avoir siroté une gorgée de vin rouge: il faut vraiment le déguster, en prenant son temps, pour constater cet effet.

Mais comment les vins rouges rendent-ils les dents bleues? L’accusé numéro un sont les anthocyanes, le nom donné dans le jargon aux colorants contenus dans la peau des raisins noirs. Ajoutez à cela une touche de chimie. Le vin rouge est acide, avec un pH aux alentours de 3,5.

La variété et la maturité jouent un rôle

Puisque la flore buccale est neutre, avec un pH idéal de 7, elle transforme la couleur du vin rouge dans la bouche, lorsque les anthocyanes pénètrent dans les cellules de la peau et se fixent sur la plaque dentaire. C'est de là que vient la couleur bleue.

Plus vous vous brossez les dents soigneusement et régulièrement, moins les pigments du vin rouge auront de chance de s’accrocher. Cela dit, tous les vins rouges ne tachent pas avec la même intensité. Le pinot noir a moins d’anthocyanes que le cabernet-sauvignon, le grenache ou la syrah. En vieillissant, le vin rouge est moins agressif, car les anthocyanes réagissent avec les tanins, retombent au fond de la bouteille sous forme de dépôt et sont retenues au moment de la décantation.