Où peut-on trouver un vin rouge avec un goût de vanille?

Selon le degré de torréfaction du bois, des arômes comme le caramel, la fumée ou la vanille peuvent se développer. Photo: Shutterstock 1/4

Nicolas Greinacher

La vanille est une épice produite par les fruits fermentés de certaines orchidées de l’espèce Vanilla. Cette saveur est à la fois détestée et adorée pour son arôme caractéristique, que l’on retrouve notamment dans le café, les biscuits de Noël ou, en l'occurrence, le vin.

L’intensité avec laquelle l’arôme de vanille est perçu dans le vin dépend non pas du cépage utilisé, mais de la méthode d’élevage. Certains vins blancs et vins rouges vieillissent en petits fûts de chêne et, selon le degré de torréfaction du bois, des arômes comme le caramel, la fumée ou la vanille peuvent se développer.

Le goût de vanille peut être obtenu par synthèse chimique

On pourrait donc imaginer que le goût de vanille est réservé à des vins assez chers, étant donné que l’élevage en petits fûts de chêne est bien plus coûteux que l’élevage en grandes cuves inox. Cependant, pour donner une note vanillée à des vins moins chers, les grands producteurs ajoutent souvent des copeaux de chêne au vin qui vieillit en cuve.

Les fans de cette saveur devront dépenser encore moins d'argent, en optant pour des vins aromatisés chimiquement, déclinés en différentes saveurs comme la fraise ou la framboise. Ces produits vinicoles aromatisés sont des boissons alcoolisées obtenues par adjonction d’arômes et autres ingrédients, tels que des colorants, du sucre ou justement de la vanille.

Les vins rouges vinifiés de manière traditionnelle, autrement dit sans additifs chimiques, mais dotés d'un arôme de vanille prononcé, proviennent principalement de régions viticoles telles que Lodi en Californie, d’Australie du Sud ou de la Ribera del Duero en Espagne. Étant donné que les notes de vanille issues du chêne perdent de leur intensité au fil du temps, il est toujours préférable de boire ces vins jeunes, si vous tenez à percevoir les arômes de vanille.