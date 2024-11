Les 4 infos à connaître sur l'énigmatique primitivo

1/4 Les trulli typiques des Pouilles avec des vignes de primitivo au premier plan. Photo: Getty Images

Ursula Geiger

Des fruits noirs et doux en abondance, un peu de cola cerise, une touche de réglisse et une bouche veloutée et douce comme celle d’un cheval: voilà la fiche d’identité du primitivo, ce vin sans complications qui nous vient des Pouilles. Mais derrière ce cépage populaire se cache une histoire palpitante, émaillée de querelles viticoles.

Son histoire a des racines américaines

Ce cépage n’est pas fondamentalement typique à l’Italie. Dans les années 1960, un botaniste américain s'est rendu compte que le zinfandel, un cépage originaire de Californie, et le primitivo présentaient une étrange ressemblance.

Pour en avoir le cœur net, il a donc rapporté des plants aux États-Unis, procédé à leur analyse et déclenché un tollé, car les deux variétés se sont révélées parfaitement identiques. Cela ne fut pas du goût des Américains. Le zinfandel était censé être leur cépage originel, born in the USA, et non un cépage apporté par les migrants d’Europe, comme le cabernet-sauvignon ou le chardonnay.

Il est source de grandes rivalités

En 1994, des analyses génétiques ont confirmé que le primitivo et le zinfandel étaient identiques. Des vignerons italiens se sont évidemment démenés pour pouvoir inscrire la mention zinfandel sur leurs étiquettes, espérant ainsi augmenter les ventes. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. En Italie, on supposait depuis longtemps que le primitivo était originaire de Croatie et qu’il s’agissait du même cépage que le plavac mali. Or, cela n’a jamais été prouvé.

Mais comme la rumeur persistait, des viticulteurs croates ont cherché à commercialiser leur plavac mali sous le nom de zinfandel aux États-Unis. Cette pratique a toutefois été interdite par l’organisme américain BATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives).

Le primitivo et le zinfandel sont une même variété

La «Battle over Zinfandel» a également eu du bon, puisque les chercheurs en viticulture ont reçu des fonds pour la recherche et ont intensifié leurs travaux. Ce n'est que dans les années 2000 que le lien de parenté entre les cépages a pu être établi: le primitivo, le zinfandel et le tribidrag, également connu sous le nom de crljenak kaštelanski, sont génétiquement les mêmes variétés. Le tribidrag est cultivé depuis le XVe siècle en Croatie, dans la région de Split.

La désignation correcte est l'abréviation ZPC

Primitivo vient de «primo», le premier, et fait référence à la maturité précoce de la variété dans les vignobles des Pouilles. Aux États-Unis, le cépage s'appelle zinfandel parce que, dans la première moitié du XIXe siècle, un sélectionneur autrichien des environs de Vienne a emporté le cépage à New York, où il a fondé une école de viticulture à Long Island.

Il est donc probable que des boutures de vigne aient été étiquetées par erreur avec le nom de la variété autrichienne Zierfandler. C'est devenu le Zinfandel. Aujourd'hui, l'abréviation ZPC est souvent utilisée comme désignation correcte du point de vue de la politique viticole: Zinfandel, Primitivo, Crljenak Kaštelanski.