Au cœur du Valcalepio, au pied des Alpes italiennes, renaît le Merera. Ce cépage, autrefois très répandu en Lombardie, fait un tabac grâce à ses défauts d'antan.

Le domaine du Castello di Grumello, un château avec son propre cépage

Le domaine du Castello di Grumello, un château avec son propre cépage

Stefan Keller

Trop acide, trop pauvre en sucre et, par conséquent, trop faible en alcool: ces caractéristiques ont conduit à mettre le cépage Merera à la cave. Aujourd’hui, à l’heure du changement climatique et de l’intérêt croissant pour les vins frais et légers, il revient sur le devant de la scène. Ironie de l’histoire, ses défauts sont devenus ses principales qualités.

Castello di Grumello, un domaine viticole historique appartenant aux entrepreneurs Angelo et Daniel Gotti et géré par Stefano Lorenzi, a joué un rôle de pionnier dans ce processus.

Une première avec le millésime 2014

Carlo Zadra, père de l'œnologue Paolo, a sauvé le cépage de l'extinction en tentant une expérience. En 2011, le Merera a été greffé sur des vignes de Merlot, et le vin a été commercialisé pour la première fois en 2014. Actuellement, 3000 bouteilles sont produites chaque année, le millésime le plus récent datant de 2024. Son nom: Medera, selon son appellation dans le dialecte local.

Le maître de chai Paolo Zadra décrit le Merera comme un cépage «plutôt sauvage et rustique», comme c'est souvent le cas pour les cépages anciens. La taille de ses baies rappelle celle du Barbera, tandis que d'autres caractéristiques font penser à la Bondola tessinoise, mais aussi au Cabernet Franc ou au Moscato di Scanzo.

Résistant aux changements climatiques

Ce qui rend aujourd'hui le Merera particulièrement remarquable, c'est son extraordinaire résistance aux changements climatiques, une caractéristique qui prend de plus en plus d'importance dans le contexte du réchauffement climatique.

Le premier vignoble planté en Merera se trouve dans un «brolo», une sorte de clos situé au sein du domaine du château. Au printemps 2024, des vignes supplémentaires ont été plantées, ce qui permettra de plus que doubler la production à partir du millésime 2027.

Ce vin rouge, portant l'appellation IGT Bergamasca, dévoile des arômes de cassis et de mûre, rehaussés d'épices comme le poivre blanc. En bouche dominent une acidité vive et des tanins marqués. Il évoque le Dolcetto du Piémont et, au nez, le Vernatsch du Tyrol du Sud. Ce n'est pas un vin pour ceux qui recherchent une texture veloutée mais accompagne très bien des plats de pâtes à l'italienne.