1/4 Que notre chaise soit en bord de mer ou tout en haut d’une montagne: on n’est pas plus vite soûl quand on boit en altitude. Photo: Shutterstock

Ursula Geiger

Beaucoup connaissent ce phénomène: en montagne, il faut faire cuire les pâtes plus longtemps pour qu’elles soient «al dente». Lorsque la pression atmosphérique diminue, le point d’ébullition de l’eau baisse et les spaghettis mettent donc plus de temps à cuire.

Mais ce qui est moins connu du grand public, c'est que l’altitude joue également un rôle dans la dégustation du vin. Si votre vin préféré a une odeur différente au chalet et n’a pas la même douceur quand vous le faites rouler sur la langue, c'est aussi une question de pression atmosphérique.

Plus vite grisé sur les sommets?

Nous ressentons les effets de l’altitude à partir de 2500 mètres au-dessus du niveau de la mer. A l’altitude «seuil», la pression de l’air diminue de 25% par rapport à celle au niveau de la mer. Ce n’est pas un problème, car notre organisme est capable de s’y acclimater. Le pire qui puisse nous arriver est d’être un peu étourdis. C’est la raison pour laquelle beaucoup de gens pensent que l’on est plus vite soûl quand on boit de l’alcool en montagne, ce qui n’est absolument pas le cas.

En revanche, notre goût se retrouve fortement affecté. La pression de l’air plus basse réduit la densité des molécules olfactives et les arômes s’évaporent plus rapidement. Nous trouvons alors que les vins sont moins complexes, les arômes fruités ont davantage tendance à s’imposer, alors que les notes florales ou épicées s’évanouissent.

Un air sec et raréfié

En plus d’être plus rare, l’air des sommets est aussi plus sec, ce qui affecte nos muqueuses. Or, si la muqueuse olfactive de notre nez est trop sèche, les arômes sont moins bien absorbés. Et si la muqueuse buccale est sèche, l’acidité et les tanins seront perçus comme étant plus forts et donc plus désagréables en bouche.

Pour savourer le vin en montagne, une seule solution: hydratez-vous davantage, et avec de l’eau s'il vous plaît.