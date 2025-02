1/5 En 1855, la première classification officielle des vins de Bordeaux a vu le jour. Photo: Universal Images Group via Getty Images

Nicolas Greinacher

Bordeaux est la patrie des plus grands vins du monde. Les systèmes de classification, en partie vieux de plus de 150 ans, qui répartissent les différents domaines viticoles en différents niveaux de qualité, y sont étroitement liés. Outre les différentes appellations comme Pauillac ou Margaux, ces classifications aident les amateurs de vin à s'orienter et influencent encore aujourd'hui les prix et la réputation.

La classification la plus connue a été introduite en 1855. En se basant sur les prix du marché de l'époque, les domaines viticoles du Médoc ont été répartis en cinq niveaux, des légendaires Premiers Crus (par ex. Château Latour) aux Cinquièmes Crus. Les vins doux de Sauternes et de Barsac ont également été classés, le Château d'Yquem étant le seul domaine à obtenir la catégorie Premier Cru Supérieur.

Les classifications bordelaises ont une origine historique

Dans l'esprit de la classification de 1855, d'autres classements ont vu le jour au fil du temps, comme par exemple pour les domaines de Pessac-Léognan et des Graves: une liste claire de 16 châteaux en 1959, classés pour les vins rouges, blancs ou les deux, sans sous-catégories. On y trouve entre autres des noms évocateurs comme Domaine de Chevalier ou Château Pape Clément.

Pour les vins du Médoc qui ne figuraient pas dans la liste de 1855, la classification des Crus Bourgeois a été créée en 1932. Le Château Mongravey Margaux, le Château Rollan de By ou le Château Chasse-Spleen font par exemple partie de cette catégorie. Depuis 2018, la classification se fait en outre en trois niveaux: Cru Bourgeois, Supérieur et Exceptionnel, mais limité à cinq ans.

Dans l'appellation Saint-Émilion, les châteaux sont classés en Grand Cru, Grand Cru Classé et Premier Grand Cru Classé A (p. ex. Château Cheval Blanc) ou B (p. ex. Château Beau-Séjour Bécot). Basé sur un système sophistiqué composé de la réputation, du terroir et des dégustations, le classement est révisé tous les dix ans. La légendaire appellation Pomerol n'a d'ailleurs pas de système de classification à ce jour.