Nicolas Greinacher, rédacteur de Blick, répond régulièrement aux questions que vous vous posez autour du vin. Aujourd'hui, un lecteur se demande combien peut valoir sa caisse bois d’origine de 6 bouteilles d’Opus One 2017.

«Quelle est la valeur de mes bouteilles Opus One 2017?»

1/5 Opus One compte parmi les domaines les plus connus de Californie. Photo: Blick

Il y a presque 50 ans, deux personnalités mythiques du vin lançaient un projet novateur en Californie. Le Français Baron Philippe de Rothschild et l’Américain Robert Mondavi, deux figures majeures du monde du vin, s’associaient pour fonder un domaine commun en Californie. D’abord connu sous le nom Napamedoc, ce partenariat visait à créer un pont entre la région traditionnelle de Bordeaux et la Californie.

C’est avec le millésime 1982 que le domaine a été baptisé Opus One. Une partie de la production de ce vin a été exportée, notamment en Suisse. A l’exemple de ces 6 bouteilles de 2017 appartenant à notre lecteur, Ado Kuhn. Ce dernier a acheté cette caisse bois d’origine à l’automne 2020 au prix de 1794 francs, soit 299 francs la bouteille de 0,75 litre. Elle n’a jamais été ouverte.

Quelle est sa valeur?

Dans la région viticole californienne de Nappa Valley, dont fait partie Opus One, le millésime 2017 a été extrêmement compliqué: si l’année a surtout été marquée par des feux de forêt dévastateurs, la qualité du vin a avant tout souffert des vagues de chaleur extrêmes survenues en début de récolte. Bon nombre de vignerons se sont retrouvés face à un dilemme: avancer la date des vendanges ou attendre que les raisins se reposent et continuent à mûrir. Voilà pourquoi, dans la Nappa Valley, ce millésime affiche des niveaux de qualité très variables.

Mais Ado Kuhn peut s’estimer heureux: malgré les vicissitudes du cru 2017, Opus One a mis en bouteilles un vin rouge impressionnant, avec des notes de fruits rouges intenses, une structure bien affinée et une matière généreuse. Bien conservé, ce très grand vin offrira encore 15 à 20 ans de pur bonheur. Quant à sa valeur marchande, elle devrait se situer au niveau du prix d’achat initial: 1794 francs la caisse de six.