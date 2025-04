Les Suisses boivent moins de vin, et moins de vins locaux aussi

Les Suisses boivent moins de vin, et moins de vins locaux aussi

La consommation de vin en Suisse a chuté de 8% en 2024. (Image d'illustration) Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

La consommation de vin en Suisse a fortement baissé en 2024, soit -8% par rapport à l'année précédente. Cette tendance touche particulièrement les vins helvétiques. La Confédération se montre préoccupée pour la branche de la viticulture.

Les habitudes de consommation évoluent, a relevé mardi l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) dans un communiqué. Les Suisses boivent toujours moins d'alcool et notamment de vin, «une culture pourtant ancrée dans nos différentes régions linguistiques».

Les jeunes générations sont les premières concernées. La même tendance est observée dans les pays limitrophes et au sein de l'Union européenne, des pays «traditionnellement consommateurs de vin», selon l'OFAG.

En 2024, un total de 218,4 millions de litres de vin a été consommé en Suisse, soit 18,6 millions (-7,9%) de litres de moins qu'en 2023. Cette baisse se reflète autant dans les vins blancs (-5,9%) que dans les vins rouges et rosés (-9%). La consommation de vins mousseux a également diminué (-2,5%), pour s'élever à 22,8 millions de litres.

Vins suisses en difficulté

La consommation totale de vins suisses a diminué plus fortement, avec 77,4 millions de litres consommés (soit -16%, 14,7 millions de litres de moins qu'en 2023). Les vins suisses détenaient l'an dernier 35,5% des parts de marché (-3,4%).

Selon des données de l'Observatoire suisse du marché des vins, relayées par l'OFAG, les ventes de vins helvétiques chez les huit grands distributeurs ont diminué de 5,5% en un an. Ces enseignes ont écoulé 30,5% des vins suisses consommés dans le pays, le reste étant vendu via les canaux de la restauration et de l'hôtellerie ou de la vente directe. Concernant les prix, les vins suisses enregistrent une légère hausse de 1% chez ces huit grands distributeurs.

Dans le détail, la consommation de vins blancs suisses a diminué de 11%, atteignant 39,7 millions de litres. En revanche, celle de vins blancs étrangers n'a baissé que de 0,2%, pour s'établir à 40,6 millions de litres.

Concernant les vins rouges, la consommation de vins étrangers a diminué de 3,7%, soit une baisse de 3,8 millions de litres, pour atteindre 100,4 millions de litres. La consommation de vins rouges suisses a enregistré une forte baisse de 20,7%, soit 9,8 millions de litres, pour s'établir à 37,7 millions de litres.

Parallèlement à ce recul, la vendange en Suisse a été l'une des plus faibles des 50 dernières années, note l'OFAG. Ainsi, les stocks de vin n'ont que légèrement diminué et restent bien garnis et diversifiés.