Le Valais, un eldorado viticole

En matière de vins, nous avons en Suisse romande de nombreux atouts et beaucoup d'élégance. Ici, les cépages ancestraux côtoient une viticulture moderne, ce qui fait rêver plus d'un connaisseur.

Le Lavaux, dans le canton de Vaud, n'est pas seulement inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, il est aussi la patrie des meilleurs chasselas du monde. Photo: Shutterstock 1/8

Que serait la Suisse romande sans son emblématique chasselas? Ce cépage est capable d’envoûter même les palais les plus exigeants. Réduire cette région à des vins blancs simples serait pourtant bien réducteur. La diversité des vins que ce cépage offre est tout simplement remarquable. Du «Féchy» pétillant, parfait compagnon des douces soirées estivales, aux crus raffinés comme l’«Yvorne Grand Cru» ou le «Dézaley», il se prête à toutes les variations.

Le flatteur Lavaux AOC Médinette Bovard Grand Cru Dézaley, CHF 30.95



Ce Dézaley révèle tout le potentiel du chasselas. Au nez se déploient des arômes frais de pamplemousse et de zeste de citron, associés à la vivacité de la pomme verte et de la poire juteuse. Il dégage également des notes florales prononcées, évoquant de délicates fleurs blanches qui ajoutent une touche d’élégance à son bouquet enchanteur. En bouche, le vin révèle une acidité délicatement maîtrisée qui lui apporte souplesse et accessibilité. Son corps, léger et enjoué, s’étire en une finale étonnamment longue et subtilement salée qui flatte les sens. Ce vin raffiné accompagne à merveille les poissons blancs, les salades estivales ou les quiches délicates, pour une touche de plaisir à chaque repas. Lavaux AOC Médinette Bovard Grand Cru Dézaley, CHF 30.95



C’est bien sûr dans le canton de Vaud, le long des rives du Léman, que le chasselas exprime toute sa splendeur. Là, il se transforme non seulement en vin de table, mais aussi en vins complexes, aux notes florales et à la minéralité intense, emmenant les amatrices et amateurs vers de nouveaux horizons gustatifs.

Le Valais, un eldorado viticole

Il serait dommage de ne pas mentionner le Valais, véritable terre de prédilection pour la viticulture. Ici poussent des cépages blancs indigènes comme la petite arvine ou le heida, aussi appelé savagnin blanc: des vins à la fraîcheur vibrante et à la minéralité saline incroyablement gouleyants.

Le minéral Valais AOC Petite Arvine Les Trésors de Famille Maison Gilliard, CHF 24.95



La petite arvine, mon cépage blanc indigène préféré, trouve ici une expression sublime dans cette cuvée valaisanne. Au nez, le bouquet est somptueux: des arômes d’herbe fraîchement coupée, de zeste de citron, de citron vert et de pamplemousse rose se mêlent avec délicatesse à des notes subtiles de silex et de miel de fleurs. En bouche, une acidité rafraîchissante et vive en fait un vin d’une grande buvabilité, prolongée par une salinité qui s’étire en une longue finale. Parfait pour accompagner un cocktail de crevettes, des sushis ou même du foie gras. Valais AOC Petite Arvine Les Trésors de Famille Maison Gilliard, CHF 24.95



Quant aux rouges du Valais, ils renforcent encore l’attrait de la région: avec des cépages comme la syrah, le merlot, le gamaret, le cornalin ou le diolinoir, le Valais est un trésor de diversité viticole. Chaque gorgée est une invitation au voyage: des arômes fruités d’un jeune merlot aux notes complexes et épicées d’une syrah bien mûre. Ici, au cœur des montagnes, le vin devient une expérience, et chaque viticultrice ou viticulteur a sa propre histoire à raconter.

Le Pays de Neuchâtel, le berceau du pinot noir

Permettez-moi un aveu personnel: le pinot noir est ma faiblesse. De Genève à celles de Neuchâtel, ce cépage y révèle toute sa noblesse. Que les Grisons me pardonnent, mais c’est dans le canton de Neuchâtel que j’ai découvert mes plus beaux pinots. Ce petit canton est pour moi la véritable «Bourgogne de la Suisse», où sont produits des vins élégants, fins, empreints de caractère – tout ce qu’on attend d’un grand pinot noir.

Le fruité Neuchâtel AOC Pinot Noir Domaine de Montmollin, CHF 27.50



Ah, le pinot noir, comme je l’aime! Le nez dévoile un bouquet floral de baies rouges, rehaussé de fines notes boisées et de lard fumé. En bouche, ce vin séduit par sa structure acide équilibrée et ses tanins mûrs. Dense et harmonieux, il s’achève sur une finale longue et complexe. Servez-le avec un poulet à la neuchâteloise, ce plat traditionnel en sauce au vin et aux champignons: un vrai délice. Neuchâtel AOC Pinot Noir Domaine de Montmollin, CHF 27.50



Enfin, jetons un œil sur le canton de Genève. Bien que modeste par sa taille, Genève séduit par sa culture viticole dynamique et fascinante. Ces derniers temps, les viticultrices et viticulteurs genevois se sont fait remarquer par leur approche novatrice et leur passion pour des cépages simples comme le gamay. L’époque où ces vins étaient relégués au second plan est révolue: aujourd’hui, nous assistons à une renaissance de ces crus fruités.

Le moderne La Côte AOC Gamay Parcelle 982 Nature Domaine de la Ville, CHF 23.95



Ce gamay moderne envoûte dès le premier nez avec un bouquet intensément fruité. Des arômes de fraises sauvages et de cerises macérées s’expriment avec éclat, rehaussés de subtiles notes fumées qui ajoutent au vin une profondeur séduisante. En bouche, ce vin non filtré et fermenté spontanément séduit par son caractère gouleyant irrésistible. Une acidité bien présente lui donne une vivacité rafraîchissante, tandis qu’une trame tannique élégante apporte structure et raffinement. La finale, agréablement longue, achève l’expérience en beauté. La Côte AOC Gamay Parcelle 982 Nature Domaine de la Ville, CHF 23.95



Un verre de gamay pétillant et frais en main, on se sent immédiatement transporté dans la douceur des nuits d’été. Par ailleurs, les jeunes viticultrices et viticulteurs adoptent de plus en plus les méthodes biodynamiques et la fermentation spontanée. Le résultat? Des vins vivants, pleins de caractère, parfaits pour des soirées avec des proches ou des repas en tête-à-tête.

De l’autre côté du Röstigraben

Et que serait une exploration amusante du paysage viticole romand sans franchir rapidement le Röstigraben, cette frontière presque légendaire entre la Suisse romande et la Suisse alémanique? Au-delà des différences culturelles, on découvre des différences culinaires. Tandis que les Romandes et Romands savourent leur Pinot Noir, les Alémaniques se délectent du Blauburgunder. Mais peu importe, tant en Suisse romande qu'en Suisse alémanique, le vin rassemble! Car le vin est bien plus qu’une boisson; il est une expérience, une histoire, un lien entre les cultures.

Le complexe Valais AOC Assemblage Rouge d’Enfer Maître de Chais, CHF 29.95



Voici ce qui me fascine tant dans le Valais! Cette cuvée exquise de diolinoir, merlot, cabernet sauvignon et cabernet franc illustre magnifiquement le potentiel des vignobles de ce canton montagnard. Au nez, des arômes séduisants d’herbes séchées, de cerises noires et de pruneaux secs se mêlent à une touche de lard fumé, ajoutant une profondeur particulière au bouquet. En bouche, le vin se révèle puissant et élégant, soutenu par des tanins veloutés qui lui confèrent souplesse, et une finale longue et intense qui laisse une impression durable. Parfait avec des côtelettes de sanglier à la sauce aux pruneaux – une expérience gustative mémorable à ne pas manquer! Valais AOC Assemblage Rouge d’Enfer Maître de Chais, CHF 29.95



Alors, levons nos verres aux vins romands et aux innombrables découvertes gustatives qu’ils nous réservent. Santé!

