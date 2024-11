Seuls les experts connaissent ces 7 infos au sujet du Nebbiolo

Barolo et Barbaresco sont les appellations les plus réputées du Piémont, issues du cépage nebbiolo. Depuis peu, ils sont aussi utilisés pour produire des vins rouges et mousseux simples, censés attirer un public plus jeune.

1/5 Saviez-vous que le nebbiolo est le principal cépage rouge du Piémont. Photo: Getty Images

Ursula Geiger

La cité piémontaise d’Alba est l’un des hauts lieux de la gastronomie. C’est ici que, l’automne venu, on négocie la truffe blanche tant convoitée. C’est ici également que les noisetiers fournissent la matière première aux chocolats de l’usine Ferrero. Ici encore que chaque famille garde jalousement sa propre recette du bagna cauda, cette sauce chaude à base d’ail en quantité, d’anchois et d’huile d’olive pour accompagner les légumes. Ici toujours que bat le cœur des Langhe, terres des meilleurs vins du Piémont. Et sur ces terres, le cépage nebbiolo règne en maître.

1 Le nebbiolo produit un grand nombre de vins

Les barolos et barbarescos désignent des vins issus des appellations d’origine protégée DOCG Barolo et DOCG Barbaresco. Ils sont produits à partir du cépage nebbiolo. Ces vins de longue garde sont des valeurs sûres dans le segment des vins fins. L’élevage en barriques ou en grands fûts de bois pendant de très longs mois en fait des vins chers.

Ce printemps voit les barolos 2020 et barbarescos 2021 arriver sur le marché. Si vous souhaitez rester dans un budget plus modéré, vous pouvez vous tourner vers les nebbiolos d’appellation DOCG Roero ou vers le DOC Langhe Nebbiolo, élevé en cuve d’acier et sans fioritures. Dans les nombreux bars à vin d’Alba, vous trouverez aussi un excellent spumante issu du nebbiolo.

2 Le nebbiolo est un piémontais pur jus

Comme le pinot noir, le nebbiolo fait partie des cépages connus depuis le Moyen Âge, mentionné pour la première fois en 1266. Ses raisins étaient «très désagréables à manger, mais convenaient fort bien à la production de vins puissants et de longue garde», pouvait-on lire dans les textes de l'époque. Le nebbiolo n’a jamais conquis la planète, restant principalement confiné au nord de l’Italie. On l’appelle spanna dans le nord du Piémont, picotendro dans le Val d’Aoste et chiavannesca en Valteline.

3 C'est un cépage exigeant

Il aime le climat tempéré qui règne au pied des Alpes, profite du foehn et de l’air humide du pourtour méditerranéen. Ce cépage est également très sensible aux gelées printanières en raison de son débourrement précoce et sa maturité tardive, qui rend les vendanges incertaines lorsque la pluie s’invite à l’automne. Son nom n’a rien à voir avec nebbia, le mot italien désignant le brouillard, mais avec la pruine, cette fine couche blanche qui se forme sur la peau des grains à la fin de l’automne.

4 Il pousse sur des terroirs très divers

Si le nebbiolo produit une telle variété de vins, c’est grâce à la diversité des terroirs qui composent les Langhe. Ce cépage pousse sur les flancs des collines orientées au sud et au sud-ouest. Comme la nature du sol sur laquelle le raisin pousse est essentielle, il existe dans les Langhe d’innombrables parcelles dont la mention figure sur l’étiquette. Il se sent autant à l’aise sur les sols pauvres et calcaires que sur les sols profonds et ferrugineux.

5 C'est une merveille d'arômes

Ces vins possèdent un bouquet complexe: petits fruits rouges, griotte ou cerise séchée se mêlent harmonieusement aux notes de pétales de rose et de violette. La menthe et l’anis lui apportent une fraîcheur éthérée, tandis que le tabac, le goudron et le parfum d’asphalte mouillé ajoutent une note masculine.

6 C'est une véritable bombe tannique

Le nebbiolo produit des vins riches en acidité et en tanins, dont la maîtrise demande un grand savoir-faire. Selon les millésimes, il faut pouvoir faire preuve de précision: quelle durée pour la fermentation sur le moût? Vaut-il mieux privilégier l’élevage en barriques ou dans les grands fûts de chêne traditionnels? Plus le vin est concentré en tanins, plus il devra vieillir longtemps en bouteille. Les raisins des jeunes pieds de vigne sont vinifiés en Langhe Nebbiolo. Un réchauffement du moût donne de la couleur et du fruité au vin. On évite l’extraction des tanins et l’élevage a souvent lieu en cuve d’acier.

7 Le nebbiolo est un excellent compagnon de table

Le spumante issu du nebbiolo est idéal à l’apéritif, accompagné de gressins, ou à table avec un vitello tonnato. Les nebbiolos fruités et séveux de l’appellation DOC Langhe sont plaisants à boire avec du lard et d’innombrables spécialités de saucisson.

Le barbaresco n’aura aucun mal à rivaliser avec les arômes intenses d’un bagna cauda ou avec un savoureux plat braisé à base de viande de bœuf. Un barolo à pleine maturité sera le partenaire idéal des plats à la truffe blanche, qu’il s'agisse de pâtes, d’un risotto ou d’un carpaccio. Les nebbiolos de l’appellation DOCG Roero sont élégants et ciselés. À déguster avec un bouilli de bœuf aux légumes vapeur.