Le secret du Rioja? Cinq cépages aux arômes bien distincts

1/6 Le Rioja est presque toujours composé de différents cépages. Photo: Getty Images

Nicolas Greinacher

Les vins de la Rioja sont plus demandés que jamais. Des arômes et des saveurs pleins de tempérament, un solide rapport qualité-prix et une bonne capacité de garde ne sont toutefois qu'une partie du secret de la réussite de ce vin. L'une des caractéristiques les plus importantes du Rioja sont les cépages utilisés. Comme à Bordeaux, les vins sont presque toujours composés d'un mélange de cépages, ce qui leur confère complexité et tension. Dans l'ensemble de la région viticole de la Rioja, les cépages noirs représentent environ 90% de toutes les plantations, dont cinq sont actuellement autorisés pour le vin rouge.

Garnacha

Ce cépage, connu en France sous le nom de grenache noir, représente une part importante de la composition du Rioja avec environ 10%. Les riojas rouges contiennent souvent un peu de garnacha, car ce cépage apporte de la variété avec des arômes de fruits rouges, peu de tanins et une teneur en alcool légèrement plus élevée. Certains producteurs proposent également des riojas de garnacha pur.

Graciano

C'est surtout dans les années chaudes que les domaines viticoles ont volontiers recours au graciano, car ce cépage contribue à la fraîcheur du vin grâce à son acidité relativement élevée. Comme pour la garnacha, il existe des domaines isolés qui mettent en bouteille un graciano monocépage. Le graciano ne mûrit que tard dans la saison et fait preuve d'une grande résistance à la sécheresse et au mildiou.

Maturana tinta

Les fans du Jura savent que le maturana tinta est le même cépage que le Trousseau. Tout comme le graciano, cette variété apporte plus de fraîcheur aux Riojas rouges grâce à son acidité croquante. Il peut en outre apporter une couleur profonde, des arômes de fruits délicats et des notes de poivron vert.

Mazuelo

Vous ne connaissez pas le nom de ce cépage, mais vous avez déjà entendu parler du carignan ou de la cariñena? Le mazuelo est exactement la même variété, simplement connue sous un autre nom dans la Rioja. L'acidité fraîche du mazuelo est un composant apprécié du Rioja, qui apporte plus de fraîcheur et de vivacité au vin.

Tempranillo

Avec une part de près de 90% de tous les cépages rouges plantés dans la Rioja, le tempranillo est le numéro un incontesté. Avec ses arômes de fruits rouges et noirs, ses notes florales ainsi que ses tanins bien présents, le tempranillo assure, depuis des décennies, le caractère de base classique de la Rioja. Tinta de toro, tinto fino ou cencibel sont d'autres noms espagnols désignant le tempranillo.