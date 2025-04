1/6 Les vins blancs sont tendance. Photo: Shutterstock

Nicolas Greinacher

Chenin blanc

Ce cépage blanc emblématique est originaire de la vallée de la Loire et affiche une fascinante diversité d’expression, du sec au liquoreux. Leur acidité extraordinairement intense procure de la fraîcheur aux millésimes même anciens, tandis que les arômes de pomme écrasée, de miel et de cire veillent à la complexité. Le chenin blanc brille par sa structure et son élégance, notamment dans le vouvray ou le savennières.

Furmint

Ingrédient vital du tokay de Hongrie, le furmint impressionne aussi bien vinifié en sec qu’en doux. Le furmint élevé sans sucre résiduel séduit par son acidité puissante et sa profondeur souvent étonnante. Sa palette aromatique est marquée par les agrumes, la pomme verte et les fruits à noyau compotés. Son acidité permet au furmint de vieillir pendant plusieurs dizaines d’années et de gagner en complexité au passage.

Grüner veltliner

Le cépage étendard de la viticulture autrichienne combine une acidité presque virevoltante en bouche et des arômes discrètement poivrés. Les notes de pomme verte, de poivre blanc et d’agrumes sont typiques. En version pétillante et facile d’accès ou en vin haut de gamme de longue garde, par exemple de la Wachau, la vivacité du grüner veltliner en fait un compagnon de repas pour maintes occasions.

Sauvignon blanc

Le sauvignon blanc est connu pour sa belle acidité et son intensité aromatique. De la Loire à la Nouvelle-Zélande en passant par la Styrie, ce cépage présente souvent des arômes de groseille à maquereau et d’agrumes. Alors que le sauvignon blanc se montre élégant à Sancerre ou à Pouilly-Fumé, il se pare à l’occasion de notes tropicales et d’une pointe d’asperge en Nouvelle-Zélande.

Aligoté

Même s’il reste à l’ombre du chardonnay, l’aligoté a de plus en plus d’adeptes. Vinifiée en sec, racée et révélant des notes d’agrumes, cette variété de Bourgogne est un vin tonique à l’apéritif. On mentionnera particulièrement les aligotés de Bouzeron, en Bourgogne, et du canton de Genève. Fraîcheur garantie dans les verres.