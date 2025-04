Les domaines familiaux sont le cœur et l’âme du Bordelais

1/6 Le château La Peyruche est l’une de ces exploitations familiales sur la rive droite de la Garonne qui cultivent tous les cépages bordelais. Photo: DR / Château la Peyruche

Ursula Geiger

Le Bordelais est une vaste région viticole de réputation mondiale qui représente presque 100'000 hectares de vignoble et 57 (!) appellations d’origine contrôlée de part et d’autre de l’estuaire de la Gironde. Le Médoc, le Libournais, la région des Graves et le Sauternais figurent parmi les principales régions du vignoble bordelais.

S’y ajoute l’Entre-Deux-Mers, qui s’étend sur un immense territoire entre les rives de la Garonne et de la Dordogne. Sur ces terres, l’aisance bourgeoise laisse la place au charme rural.

Premières Côtes de Bordeaux

Roulez quelques kilomètres en direction du sud en laissant Bordeaux dans votre rétroviseur et vous aurez l’impression de plonger dans un autre univers. Sur la rive droite de la Garonne, les vignes s’étirent entre le fleuve et les collines. Cette bande de terre de 60 kilomètres de long n’excède jamais cinq kilomètres de large et constitue l’aire d’appellation Premières Côtes de Bordeaux. Sur 5500 hectares, la région entre Dordogne et Garonne regroupe huit appellations qui, à elles seules, constituent un monde viticole en soi.

Leur diversité s’explique par la présence de la Garonne. Au fil du temps, le fleuve a composé une mosaïque de sols, où se mêlent terrains alluviaux, gravier et argile calcaire. Ne cherchez pas de terrains plats ici. Les pentes des coteaux peuvent atteindre 40%. Cette diversité de terroirs fait le bonheur des vignerons. Et il se trouve un cépage pour chaque type de sol.

Des vins «à la demande»

Voilà pourquoi on trouve ici des vins pour tous les goûts. En été, les vins blancs frais à base de sauvignon blanc ou de sémillon rafraîchissent les papilles. Et les vins rouges légers (clairet) de l’AOC Bordeaux que l’on boit à température modérée complètent agréablement les rosés de la région.

Les rouges sont souvent des vins de cépage. Si vous n’êtes pas amateur de vins riches en tanins et boisés à l’extrême, vous trouverez votre bonheur ici. Il y a par exemple ce merlot de l’AOC Cadillac, issu de sols argilo-calcaires, qui regorge de fraîcheur et d’élégance. Les vignerons ont même poussé l’originalité jusqu’à choisir une bouteille de bourgogne plutôt qu’une bouteille de bordeaux classique pour l’embouteillage.

De grands liquoreux à petits prix

On n’oubliera pas de mentionner les appellations de liquoreux Loupiac et Sainte-Croix-du-Mont, que seule la Garonne sépare de l’aire d’appellation Sauternes, mondialement connue. Dans un cas comme dans l’autre, le sauvignon blanc, le sémillon et la muscadelle sont les cépages rois et, sur ces terres, le brouillard du matin finit par laisser la place au soleil et à la chaleur. Des conditions idéales pour favoriser l’apparition de la pourriture noble.

On parle de vins moelleux jusqu’à 45 grammes de sucre résiduel par litre et de liquoreux au-delà de 45 grammes. Le tout à des prix bien plus accessibles que des sauternes.

Les vins liquoreux sont particulièrement appréciés avec le poulet rôti. De quoi vous donner envie d’ouvrir la capote de la 2 CV Citroën, de mettre dans votre panier de pique-nique une bouteille de Loupiac, du poulet rôti et une baguette, et de partir explorer le charme rural du Bordelais!