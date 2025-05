Quelles sont les règles d'or pour un apéro réussi?

Entre origine latine, prohibition et ventres qui gargouillent, l’apéritif obéit à ses propres lois. Une seule certitude: quelque part, il est déjà l'heure de l'apéro. Santé!

Le mot apéro vient du latin aperire qui signifie ouvrir. Ce mot, sacré pour certains, fait référence à une boisson, destinée à détendre l'atmosphère et à stimuler le système digestif en prévision d'un repas. Les vins mousseux ou pétillants, les vins rosés ou blancs comptent parmi les boissons les plus appréciées pour ces moments de festivités.

Les amateurs d'apéro utilisent volontiers l'expression anglaise «it's five o'clock somewhere» (il est 17 heures quelque part) pour commencer l'apéro à n'importe quel moment de la journée. 17 heures, est-ce vraiment l'heure appropriée pour démarrer un apéritif?

Le «cocktail hour» commence plus tôt

Alors qu'en Europe, on commence généralement l'apéro à 17 heures, aux Etats-Unis, ce que l'on appelle le «cocktail hour» commence un peu plus tôt, aux environs de 16 heures. L'origine de cette tradition? Elle remonterait à la période de la prohibition, entre 1919 et 1933, durant laquelle la vente d'alcool était interdite au pays de l'oncle Sam. Les amateurs d'apéro se retrouvaient alors dans des bars illégaux pour y prendre un apéritif alcoolisé, avant de se rendre au restaurant ensuite.

La règle d'or?

Puisqu'il se rapporte toujours (en théorie) à un repas à venir, l'heure devrait être déterminée en fonction de ce dernier. L'heure des festivités dépendra donc de l'endroit où vous vous trouvez sur le globe. Les erreurs d'amateurs à éviter? Servi trop tôt, l'apéritif perd de son efficacité, car l'estomac de vos invités qui gargouille risque de casser l'ambiance. Si l'apéritif est servi quelques minutes avant le repas, cela ne laisse pas le temps à vos convives de le déguster. La règle d'or? L'apéritif devrait être servi environ une heure avant le repas (s'il y en a un).