Un filtre à café affecte-t-il le goût d'un vin?

Le rédacteur spécialiste en vins Nicolas Greinacher répond régulièrement aux questions de nos lecteurs. Patrik Gehri aimerait savoir si l'on peut utiliser un filtre à café en papier pour décanter un vin avec dépôt et si cela modifie le goût.

Quiconque a déjà servi un vin rouge vieilli connaît probablement le problème: un dépôt sombre s'accumule au fond de la bouteille et peut se retrouver dans le verre lorsque l'on verse le vin. Ce sédiment naturel est composé de colorants et de tanins qui se déposent au fil des années.

Ce dépôt est en principe inoffensif, mais reste peu appétissant. La solution classique s'appelle la décantation, c'est-à-dire le fait de transvaser délicatement le vin dans une carafe afin que le dépôt reste dans la bouteille.

La gravité au lieu du filtre

Certains amateurs de vin ont recours à des accessoires tels qu'un filtre à café pour atteindre la dernière goutte. Cela peut sembler pratique, mais ce n'est pas une bonne idée. Un filtre à café est composé de papier qui retient d'infimes quantités de substances odorantes et gustatives, ce qui peut nuire à l'arôme du vin.

Au lieu de filtrer, il vaut mieux laisser reposer le vin. Dans la mesure du possible, placer la bouteille à la verticale la veille pour que le dépôt puisse se déposer au fond, puis verser ou décanter lentement et d'une main calme. La fonction lampe de poche du téléphone portable permet de reconnaître facilement le moment où le dépôt s'approche du goulot de la bouteille.

Celui qui veut verser du vin rouge sans dépôt dans son verre n'a donc pas besoin de filtre à café, mais seulement de patience, d'une bonne lumière et d'une main calme. Ainsi, il ne reste pratiquement pas de vin au fond de la bouteille et le goût reste inaltéré.