Evitez ces erreurs lors du dégivrage de votre frigo

Quand avez-vous nettoyé votre réfrigérateur et votre congélateur pour la dernière fois? Si vous avez réfléchi plus de quelques secondes, il est probablement grand temps de procéder à un nouveau nettoyage.

1/5 Un réfrigérateur rempli de bouteilles de vin. Photo: Nicolas Greinacher

Nicolas Greinacher

Dans mon réfrigérateur, il y a presque toujours une bouteille de vin entamée. Et avec les ouvertures fréquentes, surtout en été, la saleté s’accumule vite. Sans parler du congélateur, sollicité pour rafraîchir rapidement une bouteille: enveloppé dans un torchon humide, le vin devient bien frais en 15 minutes au congélateur.

Mais cette utilisation intensive entraîne petit à petit des dépôts de glace. Ces couches prennent non seulement de la place, mais réduisent aussi l’efficacité de l’appareil. D’où l’importance de dégivrer régulièrement frigo et congélateur. C’est aussi l’occasion de tout nettoyer à fond. Voici les erreurs à éviter lors du dégivrage.

1 Gratter la glace avec des objets tranchants

Oubliez le grattoir à pare-brise pour nettoyer le congélateur: vous risquez d’abîmer irrémédiablement les parois de celui-ci.

2 Oublier de prévoir l’eau de fonte

Le dégivrage génère beaucoup d’eau de fonte. Sans bassine, serviettes ou plateau de récupération, gare à l’inondation dans la cuisine.

3 Laisser l’appareil sous tension

Le réfrigérateur doit absolument être éteint pendant le dégivrage. Sinon, le compresseur tentera de maintenir le froid, ce qui gaspille de l’énergie inutilement.

4 Laisser les bouteilles de vin à l’intérieur

Beaucoup de gens laissent simplement le vin ou d'autres aliments dans l'appareil pendant le dégivrage. Or, les variations de température et l'humidité peuvent décoller les étiquettes. Il est préférable de stocker le contenu de votre réfrigérateur, y compris les bouteilles de vin, dans un endroit frais.

5 Attendre trop longtemps pour le faire

Les réfrigérateurs givrés consomment plus d'électricité et refroidissent de manière irrégulière. C'est pourquoi il faut dégivrer à intervalles réguliers, environ deux à trois fois par an, ou dès qu'une couche de glace visible se forme.