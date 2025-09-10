Lors du fameux Big Fortified Tasting de Londres, les meilleurs producteurs ont présenté leurs vins rares au plus haut niveau: puissants, complexes et tout sauf démodés.

1/8 Une fois par an, Londres devient la scène du Big Fortified Tasting – une fête pour les classiques comme le madère, le porto ou le marsala. Photo: Nicolas Greinacher

Nicolas Greinacher

Par un après-midi ensoleillé d'avril, j'ai assisté à un événement vinicole peu commun au cœur de Londres: The Big Fortified Tasting, qui réunit une fois par an les producteurs de vins mutés les plus renommés – porto, madère, sherry, marsala et autres.

Ici, pas de vins d’été légers: l’alcool tourne autour de 19% et les sucres résiduels sont généreux. Pour un amateur comme moi, un véritable festin! J’ai consacré tout l'après-midi à plonger dans cet univers fascinant.

Porto: Niepoort

Je garde un souvenir lumineux de ma visite chez Niepoort, dans la vallée du Douro, l’été dernier. Même si le domaine mise aujourd’hui beaucoup sur des vins non mutés, l’attention était ce jour-là tournée vers ses portos. J’ai comparé un millésime 2022, fruité et floral, à un 2005 nettement plus complexe, aux arômes de figues sèches, de terre et de café. Ce dernier, parfaitement équilibré, a encore de belles années devant lui et s’accorde merveilleusement avec un fromage bleu.

Porto: Kopke

Fondée en 1638, Kopke est la plus ancienne maison de porto. Sa «bibliothèque» de vieux ports blancs et de tawnies rares témoigne de plusieurs siècles de tradition. Occasion unique: j’ai goûté des ports blancs âgés de 10 à 50 ans. Les plus jeunes séduisent par leurs notes de miel, de fruits secs et de noix, tandis que les plus anciens déploient une profondeur et une finesse extraordinaires, avec une longueur en bouche incomparable.

Madère: Henriques & Henriques

Depuis bientôt 200 ans, Henriques & Henriques est synonyme de qualité supérieure sur l'île atlantique de Madère. Malgré la modernité des installations, l’esprit reste fidèle aux traditions. Son directeur, Humberto Jardim, me guide à travers quatre styles emblématiques: le Sercial, presque sec et marqué par les agrumes; le Verdelho, plus fruité; puis le Boal et le Malvasia, plus doux mais toujours portés par cette acidité tranchante propre aux madères.

Marsala: Cantine Florio

Le Marsala est bien plus qu'un vin de cuisine, comme le montre de manière impressionnante Cantine Florio. Mon voyage en Sicile occidentale en décembre dernier m’en avait déjà convaincu, et j’ai retrouvé ces vins avec plaisir. Dans les vastes chais, les fûts de chêne abritent des trésors qui mûrissent lentement. Coup de cœur pour un Vergine sec de 1998, aux arômes de céréales grillées et de noix torréfiées, d’une fraîcheur inattendue.

Moscatel de Setúbal: Bacalhôa

Ce vin de dessert portugais est composé du cépage Moscatel. Bacalhôa est l'un des plus grands producteurs de vin du pays et exploite au total 935 hectares de 33 cépages. Karene Vilela me montre ses séduisants vins doux qui, en vieillissant, dégagent un délicieux parfum d'écorce d'orange séchée et de caramel. De merveilleux compagnons pour un délicieux gâteau au chocolat.