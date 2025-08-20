L'ajout d'eau est-il autorisé dans la production de vin?

Des étés caniculaires et le manque d’eau concentrent tellement le sucre dans les grappes de raisin que la qualité du vin en pâtit. C’est ce qui explique qu’aux États-Unis et en Australie ait court une pratique interdite en Europe: l’ajout d’eau au moût.

1/6 En automne, on mesure régulièrement la teneur en sucre du raisin. Le changement climatique a également entraîné une évolution de l’image de la qualité. Aujourd’hui, un nombre trop élevé de degrés Oechsle peut poser problème lors de la fermentation. Photo: Shutterstock

Ursula Geiger

Si les vignobles situés sur le versant sud étaient autrefois le nec plus ultra pour les producteurs de vin, les zones chaudes et sèches peuvent aujourd’hui devenir une menace pour la vinification.

Lorsque le soleil darde ses rayons sur les vignes et que l’eau manque, les problèmes commencent: les taux de sucre augmentent, l’acidité chute à un niveau sans précédent et les baies se dessèchent. La profusion d’alcool confère alors aux vins une telle puissance que le plaisir de les boire disparaît.

Les levures font la grève en cas d’excès de sucre

Plus la concentration de sucre dans le moût est élevée, plus les levures ont du mal à transformer tous les sucres en alcool. La fermentation peut alors être interrompue, entraînant des défauts dans le vin. Qui plus est, les vins affichant une teneur en alcool de 15 à 16% ne vont pas vraiment dans le sens de la tendance aux vins plus légers.

L’Australie a réagi à ce problème en 2017 en autorisant l’ajout d’eau dans le moût de raisin. La correction peut être apportée à 14,2% de volume d’alcool potentiel, ce qui correspond à 102,9 degrés Oechsle.

Jesus Units et Black Snake Fining

Cette technique est également utilisée en Californie, sachant que les vins destinés au marché national peuvent être davantage dilués que ceux destinés à l’exportation. Les grandes caves s’offrent des appareils qui permettent d’extraire l’excédent de sucre du moût.

Il ne reste souvent aux petits producteurs dont les moyens financiers sont limités que le «serpent noir», autrement dit le tuyau d’arrosage, pour réduire la teneur en alcool grâce aux «Jesus Units». Les «Jesus Units» sont une allusion aux noces de Cana, pendant lesquelles Jésus a transformé l’eau en vin. Cette adjonction d’eau au moût ne doit pas nécessairement être déclarée sur l’étiquette.

Pas d’effet Cana pour les vignerons européens

Une loi qui permettrait de diluer les moûts trop concentrés en leur ajoutant de l’eau n’est pas en vue en Europe. Ici, on mise sur des mesures au niveau du vignoble, telles que l’ombrage et l’irrigation, lorsque la sécheresse fait rapetisser les baies.



