Décès de Jean-Denis Perrochet, vigneron de renom et magicien du pinot noir

Est-ce complètement faux de dire que Jean-Denis Perrochet mettait des raisins dans le tonneau et qu'il en sortait un élixir incomparable? Non, ce ne l’est pas. Mais le magicien du Pinot Noir est mort.

1/12 Jean-Denis Perrochet nous a quittés à seulement 63 ans. Photo: ALAIN KUNZ

Alain Kunz

La vie peut parfois prendre des tournures vraiment cruelles. Elle peut être absurde et incompréhensible.

Il s’est passé ceci, jeudi de la semaine dernière: je visitais à Zug le «Wyschiff», comme chaque année, pour rencontrer certains vignerons suisses. Premier stand, évidemment: celui des vins d’Auvernier, dans le canton de Neuchâtel. La Maison Carrée. La maison carrée qui, en réalité, devrait s’appeler «La Maison Magique». Ce jour-là, c’est Alexandre Perrochet, le nouveau chef de la maison, qui s’était vu confier la mission de se rendre à Zug. Quelques jours auparavant seulement, Jean-Denis lui avait officiellement remis les clés de la cave.

Son cœur s'arrête de battre alors qu'il faisait du vélo

Nous dégustons les vins. Nous parlons de tout et de rien. Du millésime 2024, particulièrement compliqué, surtout pour un domaine en biodynamie comme La Maison Carrée. Et la famille? «Tout va bien, merci.»

Deux jours plus tard. Retour au Wyschiff. Cette fois, c’est Christine, l’épouse de Jean-Denis, qui se tient derrière le petit comptoir. «Voulez-vous déguster quelque chose?» Merci, j’ai déjà tout goûté avec Alexandre. Qui aurait pu deviner à ce moment-là que son mari n’avait plus que quelques heures à vivre?

Le lendemain, Jean-Denis part faire du vélo. Son cœur s’arrête de battre. Comme l’écrit sa famille dans l’avis de décès.

Pionnier du bio

Jean-Denis Perrochet était une grande personnalité. Avec son humour pince-sans-rire et cet éclat malicieux dans les yeux. Un esprit libre, qui n’hésitait pas à se confronter aux autorités. Comme au début des années 2020, lorsqu’il refusa aux inspecteurs fédéraux l’accès à ses vignobles, les qualifiant d’«illégitimes».

La Maison Carrée : Les nouvelles cuvées Chasselas sur Lie 2023: Un vin absolument exceptionnel, incroyablement bénéfique. Cela lui confère une belle structure. Note: 17/20 (14 francs).

Un vin absolument exceptionnel, incroyablement bénéfique. Cela lui confère une belle structure. Note: 17/20 (14 francs). Chasselas sur Lie non filtré 2023: La version non filtrée, qui, contrairement à presque tous les autres vins troubles neuchâtelois, ne sort pas sur le marché en janvier. Pour Jean-Denis, c’était trop tôt. Note: 16,5/20 (14 francs).

Pinot Gris 2022: Malgré une faible acidité, ce Pinot Gris rond reste puissant et donc très agréable à boire. Note: 17,5/20 (27 francs).

Oeil-de-Perdrix 2023: Une version légèrement médicinale et fruitée de cette invention neuchâteloise de rosé à base de Pinot Noir. Note: 16,25/20 (18,50 francs).

Pinot Noir Auvernier 2021: Un Pinot extrêmement droit, d’une élégance filigrane et balsamique. Note: 18/20 (34 francs).

Pinot Noir Le Lerin 2022: Ce vin issu de la parcelle du même nom est d’une douceur charmeuse incomparable. Note: 18/20 (52 francs).

Pinot Noir Hauterive 2021: Se présente de manière totalement naturelle, avec des notes légèrement pommeuses, profond, soyeux, avec des tanins exceptionnels. Il atteint chaque recoin de la bouche et a une très longue finale. Note: 18,5/20 (épuisé).

Flétri 2022: Le vin doux de la maison est élaboré selon la méthode des vins de paille. Les raisins de Pinot Gris et de Chardonnay sont séchés sur des grilles pendant trois à quatre mois. Le résultat est un vin aux arômes de pralines caramélisées, de miel et de pain d’épices, avec une acidité discrète qui équilibre la douceur. Finale impressionnante! Note: 18/20 (37 francs pour 50 cl). (En plus du Pinot Noir Hauterive, les Chasselas Cru des Abbesses, Savagnin Blanc, Chardonnay ainsi que le Perdrix Blanc sont également épuisés et ne seront disponibles qu’au printemps 2025. Il ne reste que quelques bouteilles des deux autres Pinots. www.lamaisoncarre.ch)

Comme tous les vins rouges, le fantastique Pinot Noir Hauterive de la Maison Carrée est également officiellement épuisé. Alain Kunz Chasselas sur Lie 2023: Un vin absolument exceptionnel, incroyablement bénéfique. Cela lui confère une belle structure. Note: 17/20 (14 francs).

Un vin absolument exceptionnel, incroyablement bénéfique. Cela lui confère une belle structure. Note: 17/20 (14 francs). Chasselas sur Lie non filtré 2023: La version non filtrée, qui, contrairement à presque tous les autres vins troubles neuchâtelois, ne sort pas sur le marché en janvier. Pour Jean-Denis, c’était trop tôt. Note: 16,5/20 (14 francs).

Pinot Gris 2022: Malgré une faible acidité, ce Pinot Gris rond reste puissant et donc très agréable à boire. Note: 17,5/20 (27 francs).

Oeil-de-Perdrix 2023: Une version légèrement médicinale et fruitée de cette invention neuchâteloise de rosé à base de Pinot Noir. Note: 16,25/20 (18,50 francs).

Pinot Noir Auvernier 2021: Un Pinot extrêmement droit, d’une élégance filigrane et balsamique. Note: 18/20 (34 francs).

Pinot Noir Le Lerin 2022: Ce vin issu de la parcelle du même nom est d’une douceur charmeuse incomparable. Note: 18/20 (52 francs).

Pinot Noir Hauterive 2021: Se présente de manière totalement naturelle, avec des notes légèrement pommeuses, profond, soyeux, avec des tanins exceptionnels. Il atteint chaque recoin de la bouche et a une très longue finale. Note: 18,5/20 (épuisé).

Flétri 2022: Le vin doux de la maison est élaboré selon la méthode des vins de paille. Les raisins de Pinot Gris et de Chardonnay sont séchés sur des grilles pendant trois à quatre mois. Le résultat est un vin aux arômes de pralines caramélisées, de miel et de pain d’épices, avec une acidité discrète qui équilibre la douceur. Finale impressionnante! Note: 18/20 (37 francs pour 50 cl). (En plus du Pinot Noir Hauterive, les Chasselas Cru des Abbesses, Savagnin Blanc, Chardonnay ainsi que le Perdrix Blanc sont également épuisés et ne seront disponibles qu’au printemps 2025. Il ne reste que quelques bouteilles des deux autres Pinots. www.lamaisoncarre.ch)

plus

Jean-Denis était un fervent adepte de la biodynamie, un pionnier en Suisse. Il faisait partie des tout premiers à adopter la production intégrée dans les années 80. Ce chemin «vert» l’a conduit, via les enseignements de Rudolf Steiner, à la certification Demeter en 2016.

Non-interventionniste à la cave

Ce qu’il réussissait à créer dans sa cave avec sa philosophie de non-interventionnisme relevait de l’exceptionnel. Cet homme, qui avait étudié non pas à Changins mais en Bourgogne, avait un don naturel pour l’élaboration de vins «laissez-faire». Amener des raisins parfaits de la vigne à la cave, puis observer le vin se faire presque de lui-même. Une grâce divine! Une philosophie semblable à celle du meilleur domaine viticole au monde: la Domaine de La Romanée-Conti, en Bourgogne.

Et quels vins en résultaient ! Fins, délicats, d’une précision exquise, captivants. Même Stephan Reinhardt, le critique du Wine Advocate de Robert Parker, était régulièrement impressionné par ces créations extraordinaires, leur attribuant souvent des notes de 93 ou 94 points. Pas étonnant que le domaine, avec son Pinot Noir d’Auvernier, figure parmi les trésors du vin suisse, la Mémoire des Vins Suisse. Voici d’ailleurs un lien présentant Perrochet comme membre de la Mémoire.

Tous les vins rouges ont été vendus en deux heures.

Au fil des années, les vins de Jean-Denis ont été de plus en plus prisés. Alexandre raconte: «L’année dernière, tous nos vins rouges ont été vendus en trois heures. Cette année, c’était encore plus rapide: en deux heures, il n’y avait plus rien. Complètement fou!» Et cela sans vente en ligne! C’est dû à la qualité exceptionnelle de ces Pinot Noirs, mais aussi aux prix qui reflétaient toujours l’éthique calviniste de Jean-Denis: ne pas profiter des gens.

Perrochet rejoint Thomas Donatsch

C'est maintenant au tour d'Alexandre, impliqué dans l'entreprise depuis 2015, de poursuivre cet héritage. Seul, de manière inattendue et rapide. «Il nous a quittés brusquement. Mais je pense qu'il ne pouvait pas en être autrement», explique Alexandre à arcinfo.ch. Et de poursuivre: «Il est parti heureux, sur son vélo, dans un rayon de soleil». Au paradis des vignerons, il retrouve un autre très grand de la viticulture suisse et du pinot noir : Thomas Donatsch de Malans GR, qui nous a quittés en mars à l'âge de 75 ans. Il est peu probable que cela se passe sous Romanée-Conti...