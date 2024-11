La police suisse aide à démasquer des faussaires du vin

1/5 Avec l'aide de la police suisse, un réseau international de contrefaçon de vin a été démantelé fin octobre. Photo: Getty Images/Imagebroker RF

Avec le soutien de la Suisse et de l’Italie, la police française a réussi à démanteler un réseau international de faussaires de vin. Selon les informations de CNN, six personnes ont été arrêtées à Milan, Turin et Paris. La police fédérale aurait participé aux investigations, aux côtés de la gendarmerie française.

D’après Europol, des vins haut de gamme français ont été contrefaits en Italie et distribués à travers le monde par des négociants en vins italiens. Des amateurs de vins fortunés ont ainsi déboursé jusqu’à 15'000 francs suisses pour certaines bouteilles.

Travail avec des méthodes médico-légales

Selon les procureurs français, le préjudice total s'élève à environ deux millions de francs suisses. Dans le cadre de l'enquête, de nombreux vins contrefaits, des étiquettes, des produits à base de cire ainsi que des appareils techniques pour reboucher les bouteilles de vin ont été saisis, de même que de l'argent liquide pour un montant d'environ 100'000 euros.

La manière dont les autorités ont retrouvé la trace des contrefacteurs de vin n'a pas été révélée en détail. Ce qui est sûr, c'est que les analyses médico-légales des bouteilles de vin ont révélé les techniques spéciales utilisées par les criminels présumés pour contrefaire les vins chers.