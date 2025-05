Comment boire du vin rouge sans se tacher les dents?

Lorsque l'on boit du vin rouge, certains cépages colorient davantage les dents que d'autres. Photo: Shutterstock

Nicolas Greinacher

La macération pelliculaire, qui met en contact le moût et la pellicule des grains de raisin, favorise l’extraction des arômes et des tanins, mais aussi des agents responsables de la couleur. L’intensité colorante varie d’un cépage rouge à l’autre. Le cabernet franc et le malbec, par exemple, contiennent beaucoup plus d’agents colorants que le pinot noir et le gamay.

Avoir les dents bleues ou violettes n’a rien de très attrayant. Voici quelques conseils pour éviter ou réduire largement ces colorations indésirables:

1. Les dents affectées par la plaque dentaire sont plus sujettes aux tâches. Quand on a moins de problèmes de plaque dentaire, on a généralement moins de risques d’avoir les dents qui se tâchent. Il peut donc également être utile de se brosser les dents avant de boire du vin rouge.

2. Pour atténuer l’apparition de tâches, tu peux également boire un verre d’eau entre deux verres de vin rouge. Cela permettra d’évacuer les pigments de couleur avant qu’ils ne s’imprègnent à la surface des dents.

3. Les amateurs de fromage et de salade vont aimer notre dernière astuce: quand on mange du fromage, et particulièrement du fromage à pâte dure comme le parmesan, du calcium se dépose à la surface des dents. Et le calcium réduit le phénomène de coloration. Par ailleurs, les aliments riches en fibres, comme la salade, stimulent la production de salive, ce qui ralentit également la formation de tâches.

BONUS: Nos collègues alémaniques nous suggèrent une astuce que la rédaction romande ne cautionne pas. Mais on va quand même vous la donner: leur astuce qui, on n’en doute pas, fonctionne vraiment contre les dents bleues, c’est de boire votre vin rouge avec une paille. Ainsi, le vin ne se retrouve quasiment pas au contact des dents. Habile, mais pas sûr que ce soit du plus bel effet en société.

A noter également que, contrairement aux vins rouges, les vins blancs ne contiennent pas de pigments rouges et ne peuvent donc pas tacher les dents.