Voici pourquoi le vin ne supporte pas la chaleur

Des températures élevées et persistantes peuvent altérer la qualité du vin. Seuls des circuits de livraison systématiquement réfrigérés permettent de protéger sa qualité.

1/5 Le vin est sensible à la chaleur, c'est pourquoi il faut veiller à sa bonne température, surtout lors du transport. Photo: Shutterstock

Nicolas Greinacher

Les amateurs de vin le savent: ce noble breuvage est sensible. Et les conditions de stockage ne sont pas les seules à jouer un rôle. La qualité du transport est également primordiale. Car en cas de fortes chaleurs, la qualité du vin peut être altérée. L'exposition des bouteilles à des températures élevées est particulièrement dangereuse en été, lors de longs transports par voie terrestre ou maritime. Mais que se passe-t-il exactement?

Si le vin est exposé durant une période prolongée à des températures supérieures à 26 degrés, il commence à se détériorer lentement. Les arômes se modifient, la structure acide se déséquilibre. Les vins blancs et rosés sont particulièrement sensibles, mais les vins rouges perdent également en qualité lorsqu'il fait chaud. Certaines bouteilles présentent même des dommages visibles: le bouchon peut se soulever légèrement ou du vin peut s'échapper – deux signes de stress thermique.

Importance des circuits de livraison à température contrôlée

Autre problème: la note dite «cuite». Elle apparaît lorsque le vin s'oxyde sous l'effet de la chaleur ou développe des arômes caramélisés, qui rappellent davantage la compote ou les fruits trop mûrs que la fraîcheur et l'élégance. De telles bouteilles perdent leur équilibre et paraissent plates, parfois même moisies. C'est particulièrement fâcheux pour les vins de grande qualité qui auraient dû vieillir pendant des années.

Les personnes qui commandent ou transportent du vin devraient donc veiller à ce que la température de livraison soit contrôlée. Un été caniculaire ne risque pas de virer au cauchemar pour les amateurs de vin, tant que la bouteille reste fraîche. Car le meilleur vin n'est pas forcément le plus cher, mais celui qui arrive dans de bonnes conditions à la maison, avant de finir dans le verre.