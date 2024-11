Voici pourquoi le prosecco doit absolument se boire jeune

1/5 Un verre de prosecco, s'il vous plaît ! Photo: Bloomberg via Getty Images

Nicolas Greinacher

À l’apéritif comme pour accompagner les Fêtes ou une soirée conviviale, le prosecco italien possède l’art de sublimer les beaux moments de la vie sur un ton pétillant et léger. Or, si le champagne gagne souvent à rester en cave plusieurs années, ce n’est pas le cas du prosecco.

Le prosecco, défini par sa fraîcheur et son pétillant, compte sur des fines perles de gaz carbonique donnant au mousseux italien son caractère unique. Ainsi, si vous gardez une bouteille de prosecco pendant des années chez vous, elle perdra de son gaz carbonique, les bulles commenceront à s’évanouir et le vin n’aura plus rien d’effervescent.

Le prosecco devrait se boire jeune

Une autre excellente raison de ne pas faire attendre le prosecco trop longtemps tient à la dégradation de ses arômes: en effet, les notes stimulantes de fruits à noyau et d’agrumes s’amenuisent au fil du temps. Les arômes de fruits s’estompent et le vin s’affadit.

Contrairement aux grands champagnes, qui gagnent en profondeur avec l’âge, le prosecco doit donc être bu jeune. Il possède d’ailleurs trop peu d’acidité pour pouvoir se conserver pendant de longues années. Si vous souhaitez néanmoins conserver votre prosecco quelques mois, faites attention à le garder dans de bonnes conditions. Remisez-le dans un endroit sombre et frais, à l’abri de la lumière et des variations de température. Et même si les conditions sont idéales, gardez à l’esprit que vous ne devez pas garder un prosecco plus de deux ans si vous souhaitez le boire dans sa plénitude.