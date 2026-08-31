Mettre son pain au congélateur ne sert pas uniquement à lutter contre le gaspillage ou le dessèchement du pain. Selon une experte, cette habitude transforme la composition même du pain, le rendant plus sain. A condition toutefois d'éviter un piège sanitaire bien précis.

Wiebke Köhne

Pour éviter que le pain ne devienne sec et immangeable en quelques jours, beaucoup le mettent au congélateur. Cela permet avant tout de réduire le gaspillage alimentaire, mais comme l’explique l’influenceuse polonaise spécialisée en médecine Gina Szymanska, cela est également bénéfique pour notre santé – à condition d'éviter une erreur bien précise.

Dans une récente publication, elle démystifie une idée reçue. Congeler du pain frais correctement n'altère ni son goût ni ses qualités nutritives. Au contraire, c'est même considéré comme bon pour la santé.

Cette astuce est particulièrement utile pour stocker des provisions

Le secret réside dans une réaction biochimique provoquée par le froid: lors de la congélation, la structure de l'amidon contenu dans la farine de blé, de seigle ou d'épeautre se modifie. Même après décongélation, cet amidon est plus résistant et sa digestion est plus lente. Cela permet de réduire l’indice glycémique du pain, ce qui signifie que notre taux de glycémie augmente moins rapidement. De plus, l’amidon peut alors servir de source de nourriture aux bactéries intestinales pendant une période prolongée, contribuant ainsi à une flore intestinale saine.

Pour obtenir les meilleurs résultats, il est recommandé de ne congeler que du pain frais. Cette astuce est donc particulièrement adaptée aux achats de provisions. Pour ceux qui font leur pain eux-mêmes, il faut toutefois attendre qu’il soit complètement refroidi avant de le congeler.

Avant la congélation, il est également conseillé de découper la miche en portions individuelles, afin de ne sortir du congélateur que la quantité nécessaire à chaque fois.

L'erreur à ne jamais commettre

Attention en revanche au faux pas sanitaire. Gina Szymanska révèle qu'il ne faut jamais recongeler du pain déjà décongelé. Selon les experts, ce geste favorise la prolifération des micro-organismes et augmente le risque d’intoxication alimentaire.

De même, inutile d'espérer ressusciter une vieille miche déjà rassie. Le passage au grand froid ne stoppe pas le développement des moisissures si celles-ci ont déjà commencé à coloniser le pain.

Cet article a été publié pour la première fois sur Fakt.pl. Ce portail d'actualités polonais appartient, tout comme Blick, au groupe Ringier.