Wall Street plonge face à «l’IA miraculeuse» venue de Chine

La Bourse de New York a ouvert en forte baisse lundi, les investisseurs remettant en question la domination des géants technologiques américains face à la start-up chinoise Deepseek, qui a dévoilé la semaine dernière un modèle d'IA à moindre coût.

Une start-up chinoise sème actuellement la panique à Wall Street.

AFP Agence France-Presse

Ce week-end, l’entreprise chinoise Deepseek, surnommée «l'IA miraculeuse», a provoqué un véritable séisme dans la Silicon Valley. Son modèle d’intelligence artificielle, apparemment bien moins coûteux que ceux des géants américains comme Google ou OpenAI, offre des performances comparables, suscitant à la fois admiration et inquiétude.

Panique sur les marchés financiers

Ce bouleversement a semé la nervosité sur Wall Street, où les valeurs technologiques avaient récemment bondi grâce à l’engouement autour de l’IA. Mais l’apparition d’une alternative chinoise à moindre coût a changé la donne.

Vers 14H55 GMT, l'indice Nasdaq chute de 2,63% l'indice élargi S&P 500 reculait de 1,59%, le Dow Jones lâchait 0,27%.

Les fabricants de puce en difficulté

La place américaine était prise de court lundi par des informations selon lesquelles l'agent conversationnel de la start-up chinoise DeepSeek serait performant tout en fonctionnant sur des puces à capacité réduite, au risque de bousculer la domination des groupes américains du secteur. Nvidia, géant américain des semi-conducteurs et première capitalisation mondiale, voyait son titre sombrer de plus de 13% dans les premiers échanges après l'ouverture de Wall Street, avec plus de 400 milliards de dollars de capitalisation envolés.

«Les investisseurs sont déconcertés par cette nouvelle tournure des événements et par (la crainte) que les entreprises américaines spécialisées dans l'IA deviennent moins influentes», a observé auprès de l'AFP Sam Stovall, de CFRA.

Analystes et investisseurs pensaient que l'avance des Etats-Unis dans le secteur des semi-conducteurs, ainsi que leur capacité à limiter l'accès à la Chine à cette technologie, garantirait leur domination en matière d'IA. Toutefois, DeepSeek a déclaré n'avoir dépensé que 5,6 millions de dollars pour développer son modèle, une somme dérisoire comparée aux milliards investis par les géants américains.

Un concurrent de ChaTGPT?

Wall Street craint par ailleurs que le «chabot» de DeepSeek soit capable de concurrencer l'américain OpenAI, mastodonte américain créateur de ChatGPT. Une large partie du secteur des semi-conducteurs était plombée par ces informations: Broadcoam dévissait de 11,73%, AMD lâchait 4,44%, Micron décrochait de 8,83% et Marvell Technology sombrait de 13,32%.

D'autres géants de la tech, qui ont réaliser d'immenses investissements pour faire leur place dans le secteur de l'IA, étaient aussi en berne, à l'image de Meta (Facebook et d'Instagram) qui perdait 2,03%, Alphabet (Google) lâchait pour sa part 2,75%.

Amazon reculait aussi (-2,34%) ainsi que Microsoft (-3,84%).

«Les investisseurs essaient de déterminer la manière dont le paysage (...) de l'IA pourrait évoluer, et s'ils doivent réévaluer les valorisations», a commenté M. Stovall. «Ils vont procéder à un examen approfondi de leurs portefeuilles pour vérifier s'ils ne sont pas trop impliqués dans le secteur technologique», a-t-il ajouté. L'indice VIX – dit «indice de la peur» – qui mesure la nervosité des investisseurs, était en hausse de 30%.