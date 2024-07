Le public de la grande scène hue le spectacle de drones de Paléo!

1/10 La tradition du dimanche à Paléo veut que le grand concert du soir, sur la grande scène, soit précédé du feu d'artifice de clôture.

Lucie Fehlbaum

«C’est certain que ce soir, le ciel a été illuminé!» annonce le speaker de Paléo juste avant le concert de Mika, à 23h35. «Bouuuuuuuuuuh!», hue la foule en réponse, outrée. Mais que s'est-il passé durant ce show de drones pyrotechniques, annoncé par Paléo comme une nouveauté décapante?

Un problème de visibilité a vexé les spectateurs amassés devant la grande scène. En effet, la terrasse Migros gâchait complètement la vue sur le spectacle. La tradition d'attendre le grand concert du soir en regardant le feu d'artifice n'a pas perduré, cette année.

En conférence de presse, dimanche après-midi, le directeur général de l'entreprise productrice du show avait temporisé: «se tenir devant un grand bâtiment n'aide pas la visibilité». Le show était pourtant indiqué «visible depuis tout le terrain», sur les deux écrans encadrant la scène principale.

«C'est n'importe quoi!»

Si les aéronefs lumineux ne peuvent dépasser les 290 mètres en vol pour ne pas gêner l'aéroport de Cointrin, le festival n'a pas annoncé que son «moment de cohésion collectif» serait invisible depuis la scène principale.

«C'est n'importe quoi!, déplore Lisa. On a attendu avec mes amis pour voir ça, plus que Mika. Et c'est limite si on voit trois lumières...» En effet, comme le décrit la jeune femme, quelques traits lumineux se devinent à peine depuis le haut de la terrasse qui fait face à la grande scène.

«Comment ils ont loupé ça?»

«C'est vraiment dommage, parce que ça a l'air beau, se résigne Léa. Mais là, c'est juste ridicule.» Entre chaque tableau, la foule hue le spectacle. Au bout de quelques minutes, les festivaliers agitent même les torches de leurs téléphones. «C'était pour me moquer, clairement, admet Silvio. Je ne comprends pas comment ils ont loupé ça?»

Difficile de distinguer quoi que ce soit depuis la grande scène.

Sur X, un internaute va jusqu'à parler de «honte». «Les festivaliers de la fosse sont punis? Comme si les prix n’étaient pas assez élevés!», s'énerve-t-il. Et devant la grande scène, Ivana aussi est en colère. «J'ai un certain âge, dit-elle pudiquement. Je suis un peu restée réveillée pour ça, mais c'est pour rien.»

Mika sauve les meubles

Pourtant, quand on le voit, le spectacle émerveille. En haut de la grande scène, au quartier latin, Ysaline est emballée. «Franchement, ça claque, c'est beau», confie la jeune femme. Les scènes s'enchaînent: flamants roses, comme le logo 2024 du festival, smiley, cœur, tout y est. Des feux d'artifice forment une nappe accompagnant une voile de bateau. La magie est au rendez-vous.

Les flamants roses étaient à la fois faits de drones et de pyrotechnie.

Devant la grande scène, rien à faire: le public hue entre chaque moment poétique. Qu'il ne voit pas. L'annonce de l'arrivée de Mika sauve de justesse les meubles et instille une nouvelle vague de joie. Contacté à 23h30, Paléo n'a pas encore répondu à nos questions sur le couac.