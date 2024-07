À quoi va ressembler le show de drones supplément feu d'artifice?

Le festival conclut sa 47ème édition avec un show démesuré mélangeant feu d'artifice et drones. La plus grande flotte d'aéronefs lumineux de Suisse survolera la plaine de l'Asse, dimanche soir, peu après 23h.

Groupe F présentait, en mai 2023 à Genève, le spectacle «Feu ô lac». À Paléo, ça sera plus grand, plus fou.

Le feu d'artifice de fin de Paléo, c'est fini. Une action pour le climat? Un soulagement pour les mulots? Non, en fait, il revient en version moderne et encore plus explosive!

Pour sa 47ème édition, le festival de la plaine de l'Asse a décidé de se la jouer en mode Superman vs Batman vs Hulk en proposant des feux d'artifice lancés depuis des drones. Rien que ça.

Jamais eu autant de drones en Suisse

Ce tout premier show de drones au festival utilise 900 appareils. Il n'y en a jamais eu autant pour un spectacle en Suisse. Paléo détrône donc «Feu ô lac», manifestation présentée à Genève en mai 2023.

Les deux spectacles partagent le même producteur: Groupe F, une structure spécialisée dans la pyrotechnie et les drones, depuis 2016. Pour cette fin de festival, le directeur général, le genevois Cédric Schaller, a tout donné. Il faut dire qu'il a l'expérience du spectaculaire: son groupe a illuminé les festivités du 14 juillet à la Tour EIffel, et la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, vendredi.

18 minutes d'émoi

«La grande flotte d'aéronefs lumineux et pyrotechniques volera à une altitude maximale de 290 mètres au-dessus de la plaine de l'Asse, indique dimanche Cédric Schaller. Chaque engin effectuera un trajet de 40'000 positions successives et de 35'000 informations reliées à son état de lumière.»

Le spectacle, qui dure 18 minutes, a mobilisé cinq personnes qui ont bossé pendant des mois pour créer «Sky Vibe». Une bande-son spéciale a été composée par Scott Gibbons, concepteur sonore électro-acoustique américain.

Le prix? C'est cadeau

L'ennemi de ce tableau spatial? Le vent. «Au-dessus de 36km/h, ça serait compliqué», glisse le directeur général de Groupe F. La pluie compliquerait aussi la chose. Mais pas de risque en 2024: à peine quelques gouttes sont tombées, samedi.

La récente panne informatique de Microsoft ne fait pas trembler les créateurs du show lumineux-pyrotechnique. «Plusieurs ordinateurs tournent en même temps», indique le directeur de Groupe F.

Comme chaque année, il faudra regarder en direction du Jura pour profiter du spectacle. Et le prix? On n'en saura rien. «C'est un cadeau pour le public, et on ne laisse pas les étiquettes de prix sur les cadeaux», réagit Daniel Rossellat.