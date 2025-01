L'Hôtel des Bergues à Genève évacué à cause d'un incendie

Les combles de l'Hôtel des Bergues à Genève ont pris feu ce mercredi soir. Photo: keystone-sda.ch

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

Un incendie s'est déclaré vers 21h30 au Four Seasons – Hôtel des Bergues, relaie ce mercredi soir la «Tribune de Genève». Le feu aurait débuté dans les combles du plus vieux palace de Suisse situés au bord du Rhône, obligeant le personnel et les clients à évacuer.

Contacté par nos confrères du «Temps», le lieutenant Nicolas Millot, chargé de communication du Service d’incendie et de secours (SIS) donne peu de précisions. «L’hôtel est en train d’évacuer, je ne peux pas en dire plus pour le moment.»

Un important dispositif du SIS a été déployé. «La sécurité de nos hôtes et de nos employés est une priorité», a confié à la «TDG» Pedro Nova, directeur commercial. Aucune personne n'a été blessée, précise-t-il. Selon les informations recueillies par «20 minutes» auprès des pompiers, le feu était sous contrôle à 22h30, mais pas totalement éteint. L'intervention devrait durer encore pendant plusieurs heures. Les clients espèrent pouvoir trouver refuge dans les hôtels avoisinants.

Développement suit