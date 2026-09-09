Florian Paccaud Florian Paccaud - Journaliste Blick

Yverdon Sport Women a tenu la dragée haute à Servette Chênois. Pour le premier derby de la saison, les néopromues ont fait douter les championnes de Suisse, qui se sont finalement imposées 3-2 dans le cadre de la 5e journée du championnat. Mercredi à la Praille, les Grenat ont toutefois dû attendre la 73e minute pour passer l’épaule contre une équipe nord-vaudoise qui a fait plaisir à voir.

Malgré une première occasion pour Paula Serrano et une tête bien détournée par Gilliane Roch (4e), le début de match a plutôt été à l’avantage des visiteuses. Comme contre YB au Wankdorf dimanche dernier (1-1), elles ont tenté de faire déjouer les championnes de Suisse en mettant le pied sur le ballon. Une tactique payante puisque Sandrine Gaillard (ex-Mauron) a pu mettre sur orbite Chloé Le Franc, dont le tir croisé a battu Manon Le Page (14e), titularisée à la place de Jacintha Weimar, laissée au repos.

Cette ouverture du score a eu le mérite de réveiller les Grenat, qui ont augmenté le curseur d’agressivité d’un cran. Et l’égalisation n’a pas tardé à tomber. Daïna Bourma a déposé le ballon sur la tête de Magdalena Sobal, dont la reprise n’a laissé aucune chance à Roch (23e). Les occasions genevoises se sont ensuite enchaînées. Mais la portière yverdonnoise s’est montrée décisive, d’abord sur une frappe au ras du sol de Sobal (29e), puis sur une tentative de Gloria Marinelli (34e). Les Servettiennes ont également manqué de précision dans le dernier geste, comme Noémie Carage, qui a manqué le ballon après un corner (27e) ou vu sa volée passer de peu par-dessus (36e). Un signe que ce n'était pas la soirée du SFCCF?

Deux poteaux pour YSW

Alors qu’on croyait que Servette avait le contrôle des débats, Yverdon a repris l’avantage juste avant la pause. Sur un coup franc botté dans la boîte par Sandrine Gaillard, Andrea Sierra a transmis à Michelle Sager, qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond (43e). Et ce n’était pas fini: l'ancienne Lucernoise a même failli s’offrir un doublé la minute suivante. Mais sa reprise a été repoussée par le poteau droit servettien, le ballon a rebondi sur la ligne avant de heurter le montant gauche. Contre toute attente, YSW regagnait les vestiaires en menant au tableau d'affichage.

La réaction des protégées de Cristian Toro a tardé. La faute aux Nord-Vaudoises, notamment avec une Sandrine Gaillard omniprésente à mi-terrain, qui ont très bien su tenir le ballon. Il a fallu attendre les entrées de Meriame Terchoun et d'Asun Martinez pour que les Grenat retrouvent des couleurs. Bien servie par l'internationale suisse, Marinelli n'a laissé aucune chance à Gilliane Roch (66e), qui s'était montrée décisive peu avant sur une frappe enroulée de Garance Nein (57e).

Poursuivant sur leur lancée, les Genevoises ont pris l’avantage grâce à une balle arrêtée. Déjà passeuse décisive sur le premier but grenat, Daïna Bourma a trouvé la tête de Marinelli, dont la reprise a fait mouche (73e). Mais la troupe d’Arnaud Vialatte n’a rien lâché. La frappe de Maëva Sogan est passée de peu à côté (79e) et les Servettiennes ont souffert jusqu’au bout pour décrocher un succès beaucoup plus compliqué qu’escompté.

Les Nord-Vaudoises tenteront de confirmer cette brillante performance dimanche prochain lors de la réception d'Aarau, un match très important dans la lutte pour une place en play-off. Quant aux Grenat, elles se rendront samedi en terres saint-galloises pour affronter Rapperswil.