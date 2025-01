Un colis suspect a été découvert ce mercredi matin dans le quartier des banques à Genève, entraînant une intervention des pompiers, de la police et d'une unité de déminage Nedex, rapporte «20 minutes»

Selon un témoin, les agents de l'unité de déminage sont restés un moment agenouillés près d'un colis posé à côté d'une poubelle dans la rue François-Diday. Photo: KEYSTONE

Dimitri Faravel

Un colis suspect a été découvert ce mercredi matin dans le quartier des banques de Genève, nous informe «20 minutes». Les pompiers, la police et une unité de déminage sont intervenus. D'après le quotidien, la zone a rapidement été bouclée. Les autorités ont demandé aux habitants de la rue François-Diday et aux employés des commerces de «s'éloigner des fenêtres et de se mettre à l'abri».

Les agents de l'unité de déminage Nedex (neutralisation, enlèvement, destruction des explosifs) seraient restés un moment agenouillés près d'un colis posé à côté d'une poubelle. Aucune détonation n'a eu lieu.

Le Ministère public genevois n'a souhaité faire aucun commentaire. Il renvoie au Ministère public de la Confédération. Une décision qui laisse suggérer que le colis était bel et bien piégé car cet organe n'est sollicité que pour des cas où des explosifs sont réellement utilisés.