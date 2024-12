Alerte au tsunami en Californie après un violent séisme

L'épicentre du séisme a été enregistré près de la petite ville d'Eureka. Photo: USGS

AFP Agence France-Presse

Un puissant séisme de magnitude 7 a frappé jeudi près des côtes du nord de la Californie, a annoncé l'Institut américain de géophysique (USGS). Il a déclenché une alerte au tsunami. Le tremblement de terre a été enregistré vers 18h44 GMT (19h44 en Suisse) à 10 kilomètres de profondeur près de la petite ville d'Eureka, selon l'USGS. L'alerte au tsunami concerne une grande partie de la côte pacifique au nord de San Francisco.

«Sur la base des paramètres préliminaires du séisme (...) des tsunamis dangereux sont possibles pour les côtes situées dans les 300 kilomètres de l'épicentre du tremblement de terre», ont annoncé les autorités américaines. Elles ont indiqué qu'aucune zone n'avait encore été touchée par un tsunami, mais que toute personne se trouvant à proximité des côtes devait être consciente du risque encouru.

«Eloignez-vous des zones côtières»

«Une série de vagues puissantes et de forts courants pourraient impacter les côtes près de vous", a annoncé l'alerte. "Vous êtes en danger. Eloignez-vous des zones côtières». Les utilisateurs de smartphones dans le nord de la Californie ont reçu des avertissements les invitant à rejoindre immédiatement des zones en hauteur, a rapporté le «San Francisco Chronicle». Le journal a précisé que des sirènes d'alerte au tsunami avaient retenti sur une partie de la côte.

Le tremblement de terre a été largement ressenti sur toute la côte nord de la Californie, selon le «Los Angeles Times». Un ordre d'évacuation obligatoire a été émis à Crescent City face à la menace de tsunami. «Tous les résidents devraient se diriger immédiatement vers un terrain élevé», a fait savoir le sénateur Mike McGuire sur X.

Une zone souvent touchée

La côte ouest des États-Unis se trouve au confluent de plusieurs plaques tectoniques et les tremblements de terre y sont relativement fréquents.

La région a été touchée par plusieurs séismes importants, dont celui de 1994 qui a frappé Northridge, dans la région de Los Angeles. Il avait causé des dizaines de morts et des milliers de blessés, ainsi que des milliards de dollars de dégâts aux habitations et aux infrastructures. Le tremblement de terre de San Francisco de 1906, qui avait également provoqué un tsunami, aurait tué plus de 3.000 personnes, dont certaines avaient péri dans les incendies ayant éclaté après la puissante secousse.

