Une caisse de pension: c'est là que se joue sans doute la question financière la plus importante de la vie. Faut-il prendre une rente, du capital, ou un mélange des deux? Il n'existe pas de «bonne» solution universelle. Le choix entre sécurité et liberté est hautement personnel.

Article rémunéré, présenté par la Banque Migros.

Un tour du monde, une formation continue ou l'achat d'un logement bousculent sérieusement le budget personnel. Ce genre de dépenses peut en général se compenser. Mais le moment où se jouent les orientations financières pour les 20 à 30 années suivantes, c'est la retraite.

Le système de prévoyance suisse repose sur le fait que l'AVS et la caisse de pension couvrent ensemble 60 à 70% du revenu habituel. Qui a cotisé tôt à la caisse de pension dispose, au moment de l'âge de la retraite, d'un capital considérable. Cet argent peut être perçu sous forme de rente mensuelle à vie. Ou il peut être versé en une fois, en totalité ou en partie, sous forme de capital sur le compte, et doit alors être géré soi-même.

Dans tous les cas, des questions fondamentales se posent. Olivier Serex, responsable de la planification financière à la Banque Migros, le souligne d'emblée: «Il n'y a ni bon ni mauvais choix, seulement la solution adaptée à sa propre situation de vie. Les besoins personnels doivent être clarifiés avant de prendre cette décision unique et irréversible.»

Trois projets de vie, trois solutions

À quel point les situations de départ sont individuelles, trois exemples du quotidien le montrent. Marco souhaite passer ses vieux jours au Tessin et rénover sa maison pour cela. Doit-il financer ce projet avec une partie de son capital de caisse de pension, ou les chances d'augmenter son hypothèque sont-elles meilleures avec une rente fixe? Sarah (64 ans), elle, préfère rester dans son logement et apprécie la sécurité absolue d'un revenu mensuel garanti. Paul et Leonie ont pris une retraite anticipée. Pour réaliser leurs envies de voyage, ils optent pour une forme mixte: lui se fait verser l'intégralité de son avoir de caisse de pension, elle ne perçoit que 25% en capital et le reste en rente.

Tous ont été confrontés à exactement la même décision auprès de leur caisse de pension. Leur solution optimale, pourtant, ne pourrait pas être plus différente.

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Une responsabilité sur 30 ans, et des taux de conversion en baisse

Les sondages le montrent: environ la moitié de tous les assurés envisagent de se faire verser leur avoir de caisse de pension totalement ou partiellement. Les arguments sont solides. Qui perçoit le capital gère son argent de façon autonome, peut le léguer et économise des impôts en une seule fois au moment du versement. Une rente, en revanche, doit être imposée comme revenu toute la vie durant.

De plus, dans de nombreuses caisses de pension, les taux de conversion baissent depuis des années. La rente mensuelle s'en trouve donc réduite. Il vaut donc la peine de vérifier si le revenu restant à l'âge de la retraite garantit le niveau de vie habituel.

Pour minimiser la charge fiscale lors d'un versement en capital, il faut anticiper. Les avoirs du ou de la partenaire ainsi que les fonds du pilier 3a devraient être perçus de façon échelonnée sur plusieurs années. Mais attention: qui opte pour le capital assume entièrement le risque de consommation de son patrimoine. L'argent doit suffire pour une retraite qui dure aujourd'hui souvent deux à trois décennies. Des dépenses imprévues, par exemple pour des soins ultérieurs, doivent impérativement entrer dans le calcul.

Olivier Serex souligne: «Le retrait en capital doit être réparti avec précision. L'objectif est une consommation régulière du patrimoine, où une partie de l'argent reste placée de façon rentable.»

De nombreux assurés sous-estiment les délais de planification des caisses: certaines caisses de pension exigent que le retrait en capital soit annoncé jusqu'à trois ans à l'avance. Qui s'informe trop tard perd sa liberté de choix.

Calculateur numérique ou entretien personnel?

Pour un premier état des lieux, les calculateurs de prévoyance en ligne sont idéaux. Ils apportent des réponses rapides à des questions purement mathématiques: à combien s'élèvera la rente prévisible? Comment les chiffres évoluent-ils en cas de retrait partiel? Un calculateur fournit la base et apporte de la transparence sur les chiffres bruts.

L'outil numérique atteint cependant ses limites lorsque des rêves de vie personnels, des hypothèques, des impôts et des besoins émotionnels entrent en jeu. Un calculateur ne tient compte ni du projet de rénovation au Tessin, ni des craintes personnelles face à des difficultés financières. Ce n'est qu'au cours d'un entretien qu'un ou une spécialiste relie les différents aspects en une image d'ensemble claire. «Les priorités individuelles et les projets de vie sont alors placés au centre», dit Olivier Serex.

Les trois questions essentielles pour votre planification

Un conseil responsable ne commence pas par des recommandations de produits, mais par une écoute active. Avant de prendre une décision irrévocable, vous devriez clarifier trois questions fondamentales:

Quand est-ce que je souhaite prendre ma retraite? Le timing influence considérablement le capital disponible.

Le timing influence considérablement le capital disponible. Comment est-ce que je souhaite vivre? Grands voyages ou quotidien tranquille à la maison: vos souhaits déterminent vos besoins financiers.

Grands voyages ou quotidien tranquille à la maison: vos souhaits déterminent vos besoins financiers. À quoi ressemblent mes revenus et mes dépenses? Un budget honnête pour la période avant et après la retraite est indispensable.

Olivier Serex souligne une fois de plus qu'une bonne planification financière relie les réponses à ces trois questions essentielles pour en déduire la stratégie optimale de rente et de capital.

Check-list pour vos documents de planification de la retraite Souvent, la planification échoue déjà à la première étape: rassembler les documents. Qui se présente bien préparé à l'entretien de prévoyance a plus de temps pour les questions vraiment importantes. Certificat de caisse de pension actuel: indique la rente prévisible et le capital existant.

indique la rente prévisible et le capital existant. Impôts: la copie de la dernière déclaration d'impôt expose clairement la situation financière.

la copie de la dernière déclaration d'impôt expose clairement la situation financière. Budget du ménage: un relevé réaliste des coûts de la vie montre les besoins financiers.

un relevé réaliste des coûts de la vie montre les besoins financiers. Pilier 3a: montant du patrimoine dans la prévoyance privée.

montant du patrimoine dans la prévoyance privée. Situation du logement: aperçu des hypothèques existantes et des rénovations prévues. Il n'existe pas de solution optimale universelle. Un bon conseil t'aide toutefois à traduire la montagne de documents en scénarios compréhensibles et à placer tes priorités tout à fait personnelles au centre. Souvent, la planification échoue déjà à la première étape: rassembler les documents. Qui se présente bien préparé à l'entretien de prévoyance a plus de temps pour les questions vraiment importantes. Certificat de caisse de pension actuel: indique la rente prévisible et le capital existant.

indique la rente prévisible et le capital existant. Impôts: la copie de la dernière déclaration d'impôt expose clairement la situation financière.

la copie de la dernière déclaration d'impôt expose clairement la situation financière. Budget du ménage: un relevé réaliste des coûts de la vie montre les besoins financiers.

un relevé réaliste des coûts de la vie montre les besoins financiers. Pilier 3a: montant du patrimoine dans la prévoyance privée.

montant du patrimoine dans la prévoyance privée. Situation du logement: aperçu des hypothèques existantes et des rénovations prévues. Il n'existe pas de solution optimale universelle. Un bon conseil t'aide toutefois à traduire la montagne de documents en scénarios compréhensibles et à placer tes priorités tout à fait personnelles au centre. Plus d'informations sur la planification de la retraite

Remarque: ces informations s'adressent, à des fins publicitaires, aux personnes domiciliées en Suisse et non assujetties à l'impôt aux États-Unis. Elles ont un caractère exclusivement informatif et ne constituent ni une offre, ni un conseil en placement, juridique ou fiscal, ni une planification financière.