La recharge d'un véhicule va-t-elle enfin devenir plus simple?

Les voitures électriques et les stations de recharge font désormais partie intégrante de la circulation routière. Une nouvelle marque entend désormais faire passer l’électromobilité à la vitesse supérieure.

Article rémunéré, présenté par Energie 360°.

Les voitures électriques connaissent un bel essor: à l’automne 2026, pas moins d’une voiture neuve sur quatre immatriculée dans notre pays est équipée d’une motorisation 100% électrique. Parallèlement, l’infrastructure de recharge ne cesse de se développer. Actuellement, il est possible de recharger son véhicule sur près de 19 000 bornes publiques à travers la Suisse.

La nouvelle marque de mobilité suisse Joya entend désormais donner un élan supplémentaire au pays de l’électrique qu’est la Suisse. Le nouveau fournisseur est né d’une fusion de quatre grandes entreprises d’électromobilité sous l’égide de l’entreprise suisse Energie 360°: Energie 360° Mobilité, GOFAST, Swisscharge et MOVE Mobility. Ensemble, elles deviennent le nouveau numéro un sur le marché suisse de l’électromobilité, comme l’explique Romeo Deplazes, CEO de la maison mère Energie 360°.

«En regroupant nos activités de mobilité au sein de Joya Mobility SA, nous créons une entreprise forte et tournée vers l’avenir, résolument axée sur les besoins de notre clientèle et disposant d’une grande capacité d’innovation.» Les chiffres étayent ces ambitions: Joya exploite plus de 25 000 points de recharge privés et publics et compte plus de 150 000 utilisatrices et utilisateurs enregistrés. L’objectif est clair: l’électromobilité doit devenir plus simple, comme l’affirme Reto Baschera, CEO de Joya. «Nous plaçons résolument les personnes et les entreprises en Suisse au cœur de notre action», déclare-t-il. «Nous les déchargeons de la complexité liée à l’électromobilité – de la recharge à domicile à la gestion intelligente de flottes entières de véhicules.»

Joya s’appuie sur le réseau de recharge le plus vaste et le plus dense de Suisse, avec plus de 7500 points de recharge publics répartis sur plus de 1000 sites, que Joya exploite en collaboration avec des partenaires. Joya dispose de 2200 de ces points de recharge, dont plus de 1800 sont des points de recharge rapide. A cela s’ajoute une offre qui répond à de nombreux besoins des conductrices et conducteurs de voitures électriques, ainsi que des personnes qui envisagent de franchir le pas, comme le montre l’aperçu ci-dessous.

Joya en chiffres • Collaboratrices et collaborateurs: 140 • Points de recharge publics au sein du réseau de recharge Joya: plus de 7500 • Accès aux points de recharge publics en Suisse (via l’itinérance): 16 000 • Points de recharge rapide: 1800 • Utilisatrices et utilisateurs actifs: 150 000 • Collaboratrices et collaborateurs: 140 • Points de recharge publics au sein du réseau de recharge Joya: plus de 7500 • Accès aux points de recharge publics en Suisse (via l’itinérance): 16 000 • Points de recharge rapide: 1800 • Utilisatrices et utilisateurs actifs: 150 000 Plus d'infos sur Joya

Ces cinq problèmes du quotidien sont résolus

Fini la jungle des prix: dès maintenant, des prix transparents s’appliquent dans le réseau de recharge Joya. L’accès au réseau Joya est gratuit et possible avec ou sans enregistrement. Des abonnements attractifs garantissent désormais des tarifs stables sur le réseau de recharge. Pour celles et ceux qui ne rechargent qu’occasionnellement, il existe un abonnement adapté, tout comme pour les utilisatrices et utilisateurs réguliers. Une seule application pour éviter la confusion entre les fournisseurs: avec la nouvelle application Joya, il est facile de trouver des points de recharge, d’afficher les tarifs de recharge en toute transparence et de gérer les abonnements. Les processus de recharge peuvent être démarrés et arrêtés en toute simplicité et payés par carte de crédit ou via Twint. Pas de crainte face aux stations occupées: l’extension prévue du réseau de recharge réduit le risque de temps d’attente prolongés. Les conductrices et conducteurs de voitures électriques se rendent directement aux points de recharge libres, plutôt que de se diriger au hasard vers des aires de services. Une recharge presque aussi rapide qu’un plein de carburant: l’élargissement de l’offre de stations de recharge rapide jusqu’à 350 kilowatts permet des temps de recharge plus courts d’environ 15 minutes (pour passer de 20 à 80% de charge de la batterie). Tout au même endroit: les entreprises, les clientes et clients du secteur de l’immobilier ainsi que les flottes bénéficient également de solutions numériques intégrées avec un seul portail client pour gérer les groupes d’utilisateurs, les prix et les stations de recharge. Pour recharger à domicile, sur le lieu de travail ou en déplacement.

La marque Joya se présente déjà sous un nouveau jour sur les premiers sites de recharge; l’ensemble des autres offres et sites seront progressivement regroupés sous la marque Joya. Mais il n’est pas question d’en rester là. «Nous allons non seulement conserver notre position de numéro un sur le marché suisse de l’électromobilité, mais aussi la développer de manière ciblée», promet Reto Baschera, CEO de Joya.

Au total, la nouvelle marque veut investir environ 150 millions de francs dans l’extension du réseau de recharge d’ici 2030 – à travers tout le pays. Cette approche à l’échelle de la Suisse est illustrée par les sites de l’entreprise à Zurich (siège principal), Gossau (SG), Fribourg, Lausanne et Lugano. Ainsi, une part importante de la création de valeur reste durablement en Suisse.