La Suisse décroche 12 médailles aux championnats du monde des métiers

La relève suisse remporte quatre médailles d'or aux WorldSkills à Shanghai. Au total, ce sont douze médailles que notre équipe nationale des métiers ramène à la maison.

Article rémunéré, présenté par SwissSkills.

Quelle conclusion pour les WorldSkills 2026! L'équipe nationale professionnelle SwissSkills décroche douze médailles aux championnats du monde des métiers à Shanghai (Chine), dont quatre en or, deux en argent et six en bronze. S'y ajoutent 23 «Medals of Excellence» pour d'autres très bons classements.

Pendant quatre jours, les 42 compétiteurs et compétitrices ont tout donné avec une concentration maximale, prouvant qu'ils comptent parmi les meilleurs au monde dans leur discipline. Parmi les 1400 jeunes professionnels venus de plus de 60 pays, la Suisse s'est finalement classée dans le top 3, derrière la Chine et la Corée. L'équipe nationale professionnelle SwissSkills atteint ainsi les deux objectifs qu'elle s'était fixés: «top 3 mondial» et «meilleure nation européenne».

Au sein de cette performance collective solide, les quatre médailles d'or se démarquent particulièrement. Elles ont été décrochées par la spécialiste en communication hôtelière Fina Niebergall (22 ans), de Zurich; l'installateur sanitaire Matthias Steiner (21 ans), de Lyssach (BE); le mécanicien en machines de chantier Sandro Amrhein (22 ans), de Balterswil (TG); ainsi que, en duo dans la catégorie Industrie 4.0, l'automaticien Ian Hofer (20 ans), de Turbenthal (ZH), et l'informaticien Cyrill Koller (20 ans), de Rossrüti (SG). Ces deux derniers ont en plus remporté le titre de «Best of Nation». «On peut être fiers», estimaient déjà Ian Hofer et Cyrill Koller juste après la compétition. «Là maintenant et jusqu'à la cérémonie de clôture, c'est probablement le meilleur moment de tous les WorldSkills.» La médaille d'or a désormais confirmé leur intuition de façon éclatante.

UBS - Partenaire principal de SwissSkills SwissSkills 42 jeunes talents représentent la Suisse et son système de formation professionnelle aux WorldSkills 2026 à Shanghai. UBS s'engage sur les plateformes de SwissSkills avec pour objectif de renforcer durablement l'excellence de la formation et de l'exercice des métiers en Suisse. Cela inclut le soutien à l'équipe nationale professionnelle SwissSkills. Ses membres bénéficient d'un accompagnement dans leur préparation aux compétitions internationales et démontrent la force du système de formation professionnelle suisse sur la scène internationale. SwissSkills 42 jeunes talents représentent la Suisse et son système de formation professionnelle aux WorldSkills 2026 à Shanghai. UBS s'engage sur les plateformes de SwissSkills avec pour objectif de renforcer durablement l'excellence de la formation et de l'exercice des métiers en Suisse. Cela inclut le soutien à l'équipe nationale professionnelle SwissSkills. Ses membres bénéficient d'un accompagnement dans leur préparation aux compétitions internationales et démontrent la force du système de formation professionnelle suisse sur la scène internationale. En savoir plus

Un rayonnement qui dépasse les résultats

Tous ces succès reposent sur un travail de longue haleine et ciblé. Dans leur entreprise formatrice, les jeunes talents ont appris leur métier de la base, pris des responsabilités et accumulé de l'expérience pratique. En vue des WorldSkills se sont ajoutés des entraînements spécifiques, d'innombrables heures d'exercice et une préparation globalement intensive. Certains compétiteurs et compétitrices ont investi jusqu'à 1000 heures dans leur prestation à Shanghai.

Les WorldSkills rendent visible, bien au-delà des résultats, ce que permet la formation professionnelle suisse, comme l'a constaté Martina Hirayama (56 ans), secrétaire d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation. Elle a rendu visite à l'équipe nationale professionnelle SwissSkills sur place à Shanghai: «Les WorldSkills mettent la formation professionnelle en vitrine et montrent tout ce qu'on peut accomplir avec elle.» Cela fait forte impression, «pas seulement auprès des jeunes eux-mêmes, mais aussi auprès des parents, quand il s'agit de l'avenir professionnel de leurs enfants».

Tous les lauréats et lauréates en un coup d'œil

Or

Skill Industry 4.0: Ian Hofer, Turbenthal (ZH), automaticien CFC, et Cyrill Koller, Rossrüti (SG), informaticien CFC

Skill Hotel Reception: Fina Niebergall, Zurich, spécialiste en communication hôtelière CFC

Skill Plumbing and Heating: Matthias Steiner, Lyssach (BE), installateur sanitaire CFC

Skill Heavy Vehicle Technology: Sandro Amrhein, Balterswil (TG), mécanicien en machines de chantier CFC

Argent

Skill CNC Milling: Manuel Nussbaumer, Menzingen (ZG), polymécanicien CFC

Skill Bricklaying: Robin Hollenstein, Bütschwil (SG), maçon CFC

Bronze

Skill Electronics: Andrin Kästli, Schneisingen (AG), électronicien CFC

Skill Electrical Installations: Kilian Moser, Grindelwald (BE), installateur électricien CFC

Skill Web Technologies: William Wigginton, Fribourg (FR), informaticien CFC

Skill Software Applications Development: Louana Berger, Oberbuchsiten (SO), informaticienne CFC

Skill Autobody Repair: Gilles Glauser, Albligen (BE), carrossier-tôlier CFC

Skill Joinery: Augustin Mettraux, Fontainemelon (NE), menuisier CFC