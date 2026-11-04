Après la liste de courses personnalisée, Twint élargit à nouveau ses fonctionnalités. Les utilisateurs pourront désormais payer directement leurs factures QR dans l'application, sans devoir passer par l'e-banking.

Il est enfin possible de payer ses factures directement avec Twint

Il est enfin possible de payer ses factures directement avec Twint

En bref Les utilisatrices et utilisateurs de Twint peuvent désormais également payer des factures QR

Les utilisateurs de l'application peuvent simplement scanner une facture QR ou la télécharger dans l'application, sans devoir passer par l'e-banking

Grâce au Swiss-QR-Code, les entreprises ne doivent rien changer

Moritz Meister

Ce n’est pas une révolution, entendons-nous bien, mais cette petite nouveauté devrait faciliter la vie de nombreux Suisses. Dès ce mercredi 4 novembre, les utilisatrices et utilisateurs de Twint peuvent régler leurs factures avec code QR directement dans l’application de paiement.

Cette possibilité est offerte par la nouvelle fonction Twint-Facture. «Nous répondons ainsi au souhait de nos clients de pouvoir payer leurs factures simplement et sans détour», explique Ettore Trento, porte-parole de Twint, à Blick. Il suffit désormais de scanner le code QR figurant sur une facture pour la régler.

Les factures numériques peuvent, elles, être chargées directement dans l’application. Dans tous les cas, le paiement peut être programmé à la date de son choix, dans les limites du délai de paiement.

Les factures réglées apparaissent dans la liste des transactions. Il est aussi possible d’en répartir le montant entre amis, une option pratique pour les couples comme pour les colocations.

La facture ne devrait être qu’un début

«Payer ses factures fait partie du quotidien en Suisse. Avec Twint-Facture, nous rendons cette opération aussi simple que nos utilisatrices et utilisateurs l’attendent de nous», déclare Markus Kilb, CEO de Twint, dans un communiqué.

Début septembre déjà, le service de paiement avait élargi son offre en intégrant une liste de courses à l’application. La facture doit désormais constituer «le début d’un nouveau portefeuille de solutions de facturation», poursuit le communiqué.

Les entreprises aussi y gagnent

La nouvelle fonction ne profite pas seulement aux utilisateurs: les entreprises devraient elles aussi y trouver leur compte. «Pour elles, il s’agit d’un moyen de paiement supplémentaire, qui s’intègre sans difficulté aux processus de facturation existants», souligne Markus Kilb.

Les entreprises peuvent continuer à envoyer leurs factures sur papier ou sous forme numérique. Twint-Facture reposant sur la QR-facture, le standard déjà en vigueur en Suisse, elles n’ont rien à modifier de leur côté.