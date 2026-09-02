Nestlé cède son pôle de vitamines grand public à Yellow Wood Partners pour 1 milliard de dollars. La transaction, annoncée mardi, sera finalisée d'ici 2027, marquant un tournant stratégique pour le géant suisse.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Nestlé vend son pôle de vitamines et compléments alimentaires grand public pour 1 milliard de dollars à Yellow Wood Partners, une firme américaine de capital-investissement. L'accord, annoncé le 1er septembre 2026, sera finalisé au premier semestre 2027 sous réserve des approbations réglementaires.

Cette cession, incluant des marques comme Nature's Bounty et Puritan's Pride, constitue un recentrage stratégique sur les produits premium à forte valeur scientifique. Nestlé conserve des marques haut de gamme telles que Solgar et Pure Encapsulations.

Le chiffre d'affaires des activités vendues atteignait 1,2 milliard de dollars en 2025, principalement aux États-Unis, mais aussi au Canada et en Chine.

Le géant agroalimentaire vend son pôle de vitamines, minéraux et compléments alimentaires grand public pour 1 milliard de dollars au fonds de capital-investissement américain Yellow Wood Partners. Annoncée mardi soir, la transaction, soumise aux autorisations réglementaires, devrait être finalisée au premier semestre 2027.

«Ce transfert marque une nouvelle étape clé dans la transformation stratégique de notre portefeuille», a déclaré le CEO de Nestlé, Philipp Navratil. Cette décision fait suite à la cession partielle des activités d'eau en Europe et à la vente de la chaîne américaine de cafés premium Blue Bottle au printemps.

Démantèlement de l'ère Schneider

Cette cession scelle le désengagement d'une stratégie d'acquisitions agressives menée sous la houlette de l'ancien CEO, Mark Schneider. Arrivé en 2017, ce dernier souhaitait faire de Nestlé Health Science un moteur de croissance mondial en couvrant l'ensemble de la gamme, à l'image de ce que le géant déploie dans ses piliers, le café ou l'alimentation pour animaux.

En 2021, la société se targuait même d'être «la première société mondiale du marché des vitamines et compléments», selon son CFO de l'époque François-Xavier Roger. Le développement du segment était portée par le rachat d'Aimmune Therapeutics (2,8 milliards de dollars) en 2020, de la start-up Persona (pour un montant confidentiel), du spécialiste du collagène Vital Proteins, puis du géant The Bountiful Company pour 5,75 milliards de dollars en avril 2021.

En 2023, rattrapée par une intégration informatique chaotique aux Etats-Unis, Nestlé Health Science s'était retrouvée incapable de livrer ses produits pendant plusieurs semaines, essuyant des pénuries critiques. En 2024, Mark Schneider indiquait miser sur le vieillissement en bonne santé ainsi que les opportunités créées par la vague des médicaments anti-obésité GLP-1 pour relancer la machine. Mais cet épisode avait accéléré la chute du CEO d'origine allemande: Mark Schneider était débarqué de manière brutale et inattendue en août 2024 pour Laurent Freixe, lui-même remplacé par Philippe Navratil en septembre 2025.

L’accent sur les marques haut de gamme

Selon les informations fournies par le groupe, les activités cédées comprennent les marques Nature's Bounty, Osteo Bi-Flex, Ester-C, Gard, Nuun, Puritan's Pride et Sisu, ainsi que l’activité de marques propres aux Etats-Unis et les sites de production, d’emballage, de stockage et de distribution correspondants.

Le périmètre aujourd'hui cédé réalise 1,2 milliard de dollars de chiffre d'affaires en 2025. Les produits concernés sont surtout connus aux Etats-Unis, mais sont également vendus dans de nombreux autres pays, comme le Canada ou la Chine.

Désormais, Nestlé recentre ses ressources sur le segment premium à forte valeur scientifique, où il estime détenir un avantage concurrentiel durable. Le groupe conserve ainsi ses marques haut de gamme à forte performance comme Solgar et Pure Encapsulations. Les deux entreprises ont leurs racines aux Etats-Unis et produisent des compléments alimentaires de haute qualité, tels que des vitamines, des minéraux ou des micronutriments hypoallergéniques.

Cet article est une adaptation d'une publication parue dans Cash, une plateforme économique de Ringier, éditeur de Blick.