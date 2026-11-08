En bref Le prix de l'or se redresse après un revers et dépasse actuellement de nouveau les 4100 dollars

La principale raison de ce retour en force est l'affaiblissement du dollar américain après les élections de mi-mandat

Les experts tempèrent les espoirs d'un boom durable

Bernadette Hogg

Après avoir flambé en début d'année, puis brutalement chuté, le prix de l'or est reparti à la hausse. En 2026, le métal précieux joue aux montagnes russes. Fin janvier, l'once a atteint un sommet historique de 5595 dollars, dans un véritable feu d'artifice boursier. Mais l'euphorie n'a pas duré: le cours a ensuite dégringolé, passant même sous la barre des 4000 dollars fin octobre, à son plus bas niveau depuis un an.

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Depuis, l'or a renoué avec le vert. Mercredi, l'once a repassé la barre des 4000 dollars, avant de se négocier autour de 4070 dollars vendredi. Qu'est-ce qui explique ce rebond soudain? Et cette remontée pourrait-elle annoncer un nouvel envol du métal jaune?

Le vent en poupe souffle depuis les Etats-Unis

Christoph Sax, responsable des placements au Centre de services financiers VZ, attribue la hausse des cours aux élections de mi-mandat: «Les midterms ont surtout permis à l'or de progresser parce que le dollar s'est affaibli.» La logique est simple: l'or est payé en dollars dans le monde entier. Lorsque le dollar baisse, le métal précieux devient subitement moins cher pour les acheteurs hors des Etats-Unis, stimulant la demande.

Ce boom va-t-il durer? Chez J.P. Morgan, les spécialistes se montrent extrêmement optimistes. La grande banque américaine vient de relever encore ses prévisions pour le métal jaune, portant son objectif de cours de 6000 à 6300 dollars l'once, soit environ 164'000 francs le kilo. Dans un récent article de blog, ses analystes vont même jusqu'à présenter le niveau actuel comme un «point d'entrée potentiel pour les investisseurs à long terme».

L'expert du VZ est loin d'être aussi confiant. Pour lui, les récentes évolutions des cours ne sont en aucun cas le reflet d'une reprise durable. Les placements à taux fixe offrant à nouveau des rendements intéressants, nombreux sont ceux qui préfèrent investir dans ce type d'actifs. «Il ne faut pas s'attendre à ce que le récent rallye se poursuive à un rythme effréné», prévient Christoph Sax, douchant ainsi les espoirs des investisseurs misant sur le métal jaune.

Une reprise sur des bases fragiles

Simon Lustenberger, responsable de la stratégie de placement à la Banque cantonale de Zurich, préfère également être prudent: «La reprise du prix de l'or devra se confirmer au cours des prochaines semaines.» Une nouvelle hausse des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine, la Fed, en décembre pourrait représenter un sérieux test. Des taux plus élevés rendraient les obligations plus attractives et pourraient inciter les investisseurs à se détourner de l'or.

Simon Lustenberger entrevoit néanmoins des signaux encourageants: «Les perspectives d'une reprise se sont éclaircies.» Le tsunami bleu aux élections de mi-mandat a dissipé une grande partie de l'incertitude politique qui pesait sur les marchés. Parallèlement, les cours du pétrole reculent, dans l'espoir d'une fin plus rapide de la guerre en Iran. Cette baisse contribue à freiner l'inflation et réduit la pression sur la Réserve fédérale américaine pour relever ses taux. Une évolution favorable à l'or, qui ne génère pas d'intérêts.

Ce que les investisseurs doivent surveiller

Pour les prochains mois, Christoph Sax recommande de garder à l'œil deux facteurs. Le premier est la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine: tout dépendra de la détermination avec laquelle elle entend combattre l'inflation. «La Réserve fédérale américaine fait son travail, mais tolère une inflation légèrement plus élevée», estime l'expert. Le prix de l'or grimpe: lorsque la hausse des prix érode la valeur du dollar, le métal jaune apparaît comme une valeur refuge permettant aux investisseurs de préserver leur pouvoir d'achat à long terme.

Le deuxième facteur concerne la politique financière américaine. «Sous Donald Trump, la politique budgétaire est très expansionniste», explique Christoph Sax. Autrement dit, l'Etat dépense sans compter, augmentant la dette publique. Et selon l'expert, aucun grand programme d'économies n'est prévu, même après la victoire démocrate. Christoph Sax s'attend donc à de nouveaux conflits budgétaires à Washington: une situation explosive qui pourrait continuer de gonfler le prix de l'or.