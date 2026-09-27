Nestlé a perdu le contrôle de ses six usines en Russie, tandis que son siège à Vevey tente de réagir. Le SECO et le DFAE interviennent pour aider à lever l'administration judiciaire imposée par Moscou.

Les différentes options de Nestlé après la perte de contrôle d'usines en Russie

Les différentes options de Nestlé après la perte de contrôle d'usines en Russie

ATS Agence télégraphique suisse

Le récent démenti concernant les activités de Nestlé en Russie n'a pas été concerté avec le siège du groupe à Vevey, rapporte la «NZZ». Les déclarations de la filiale russe de Nestlé reflètent la position de l’administration judiciaire mise en place par la Russie.

Le siège du groupe a déjà perdu le contrôle de ses six usines en Russie, dont les actifs ont été transférés à une société russe selon un décret du président Vladimir Poutine. Nestlé n’y a toutefois pas abandonné ses activités et examine actuellement les options qui s’offrent à elle.

Une vente forcée est envisageable

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) et le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) soutiennent le groupe par voie diplomatique. L’objectif est de permettre à Nestlé d’exposer son point de vue aux autorités russes et d’œuvrer à la levée de l’administration judiciaire.

Selon les experts, des actions en justice ou un retrait de Russie constituent des options possibles. Une vente forcée, à l’instar de celle subie par son concurrent français Danone, est également envisageable.