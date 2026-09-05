La chope de bière à l'Oktoberfest n'a jamais été aussi chère

C'est parti! Le 19 septembre, les chapiteaux ouvriront leurs portes à Munich. L'Oktoberfest devrait à nouveau générer un chiffre d'affaires colosal, car le prix de la bière a encore augmenté.

Robin Wegmüller

Dans deux semaines, la plus grande fête populaire du monde va débuter. Les millions de visiteurs pourront faire la fête dans plus de 30 chapiteaux lors de la 191e édition de l'Oktoberfest à Munich. Une chose est sûre: outre la bière à profusion, c'est aussi beaucoup d'argent qui va circuler sur les comptoirs de la Theresienwiese.

C’est ce que révèlent les prix des boissons de cette année, récemment publiés par la ville de Munich. La «Mass» la plus chère coûte cette année 15,90 euros. La moins chère est proposée à 14,80 euros. Par rapport à l'année dernière, les prix n'ont toutefois été que légèrement ajustés. En 2025, les visiteurs devaient débourser 15,80 euros pour la chope la plus chère. Si l'on remonte un peu plus loin dans le temps, on constate qu'en 2019, le litre de bière était encore servi entre 10,80 et 11,80 euros.

Ceux qui se mettent sur leur trente-et-un en dirndl ou en culotte de cuir devraient donc prévoir un peu de place pour un portefeuille bien garni. Mais dans le centre-ville de Munich, la bière serait d’ailleurs nettement moins chère. Dans les «Augustiner Bräustuben», la «Mass» ne coûte que 7,70 euros, tandis qu’au «Pschorr» du Viktualienmarkt, elle s’élève tout de même à 13,40 euros. En moyenne, le litre de bière coûte 10,88 euros dans le centre de Munich.

Et pour la restauration?

Si vous souhaitez vous rabattre sur une boisson sans alcool, cela vous coûtera tout de même une somme non négligeable. Un litre d’eau minérale coûte en moyenne 11,13 euros, le «Spezi» et les sodas respectivement 12,84 et 12,35 euros. Là aussi, les prix ont été légèrement revus à la hausse.

Et qu’en est-il au niveau de la nourriture? Les différents chapiteaux proposent des offres variées. A l’Augustiner-Festhalle, on trouve deux saucisses blanches à 8,90 euros et un demi-poulet à 17,20 euros. Le chapiteau Löwenbräu propose un jarret de porc accompagné de boulettes de pommes de terre pour 27,80 euros. Une escapade bavaroise qui nécessite donc un certain budget.