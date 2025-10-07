Leroy Sane, parti du FC Bayern pour Galatasaray cet été, a été provoqué et insulté lors de l’Oktoberfest à Munich. Une altercation a éclaté après une bousculade.

1/6 La star de Galatasaray Leroy Sané a été impliqué dans une altercation à l'Oktoberfest. Photo: Getty Images

Carlo Steiner

L’Oktoberfest de Munich, connue pour ses festivités et sa convivialité, est aussi parfois le théâtre d’incidents moins réjouissants. L’ancien joueur du Bayern Munich, Leroy Sane, en a fait les frais dimanche soir.

Selon des témoins cités par «Bild», une bagarre a éclaté dans une tente à vin bondée entre l’international allemand et un autre client. Le footballeur, aujourd’hui sous contrat avec Galatasaray, aurait été provoqué et insulté à plusieurs reprises, notamment traité de «Scheiss Gala».

«J’aurais dû rester calme»

Leroy Sane a confirmé l’incident au «Bild», reconnaissant une part de responsabilité: «J’ai été provoqué et insulté pendant un long moment sous le chapiteau – mon club, Galatasaray, a également été visé. Dans cette atmosphère surchauffée, j’ai été poussé, et une brève altercation a éclaté. J’aurais évidemment dû rester plus calme et prendre du recul.»

D’après la porte-parole de l'événement, tout s’est rapidement apaisé: «Dimanche soir, il y a eu un petit incident de sécurité dans la galerie, mais les forces de sécurité l’ont géré et résolu pacifiquement. Nous n’avons pas eu besoin de la police.»

Le Bayern aussi dérangé à la fête

Lorsqu’il évoluait encore au Bayern Munich, une telle situation aurait sans doute été évitée pour Leroy Sane. Les joueurs du club bavarois participent traditionnellement à l’Oktoberfest, et cette année encore, l’équipe a célébré dans la bonne humeur ses dix victoires en dix matchs.

Mais même les stars du Bayern ne sont pas à l’abri de désagréments. Dimanche midi, l’influenceur Thommy Berglmeir a réussi à tromper la sécurité et à s’introduire dans la zone VIP. Il a eu le bonheur de pouvoir trinquer sur le balcon avec Serge Gnabry et Joshua Kimmich (tous deux âgés de 30 ans).

Contrairement à l’incident impliquant Leroy Sane, cette intrusion s’est terminée dans la bonne humeur: les deux joueurs ont accueilli l’invité impromptu avec humour, et Thommy Berglmeir s’est montré parfaitement respectueux.