DE
FR

En tenue traditionnelle
Une virée à l'Oktoberfest pour Alisha Lehmann

Alisha Lehmann semble apprécier les traditions. Elle a diffusé ce lundi sur ses réseaux sociaux une «story» d'elle, durant l'Oktoberfest de Münich. Une «Mass» d'un litre de bière à la main.
Publié: 21:56 heures
|
Dernière mise à jour: 22:16 heures
Partager
Écouter
Alisha Lehmann était de sortie ce week-end.
Photo: Instagram @Alisha Lehmann

La Serie A féminine de football était à l'arrêt le week-end dernier et certaines joueuses en ont profité pour déconnecter. C'est notamment le cas de l'attaquante suisse Alisha Lehmann (26 ans), qui s'est octroyée une parenthèse enchantée sous les fameuses cantines de la fête de la bière de Munich.

Affublée de la traditionnelle tenue bavaroise, la joueuse bernoise s'est pleinement immergée dans l'atmosphère locale. C'est notamment au côté de sa coéquipière au FC Côme, l'Américaine Alex Kerr (24 ans), qu'Alisha Lehmann a profité de la soirée.

Alisha Lehmann évolue à Côme depuis cet été.
Photo: Image Photo Agency

Le week-end prochain, c'est un autre décor qui attendra Alisha Lehmann: son équipe accueillera la Lazio de Rome en championnat.

À lire aussi sur le football
Crystal Palace, le nouveau Leicester?
Premier League
Surprise du début de saison
Crystal Palace, le nouveau Leicester?
Le Real Madrid va traverser l'Europe cette semaine
Un choc Barça-PSG
Le Real Madrid va traverser l'Europe cette semaine
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus