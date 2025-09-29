Alisha Lehmann semble apprécier les traditions. Elle a diffusé ce lundi sur ses réseaux sociaux une «story» d'elle, durant l'Oktoberfest de Münich. Une «Mass» d'un litre de bière à la main.

Une virée à l'Oktoberfest pour Alisha Lehmann

Une virée à l'Oktoberfest pour Alisha Lehmann

Alisha Lehmann était de sortie ce week-end. Photo: Instagram @Alisha Lehmann

La Serie A féminine de football était à l'arrêt le week-end dernier et certaines joueuses en ont profité pour déconnecter. C'est notamment le cas de l'attaquante suisse Alisha Lehmann (26 ans), qui s'est octroyée une parenthèse enchantée sous les fameuses cantines de la fête de la bière de Munich.

Affublée de la traditionnelle tenue bavaroise, la joueuse bernoise s'est pleinement immergée dans l'atmosphère locale. C'est notamment au côté de sa coéquipière au FC Côme, l'Américaine Alex Kerr (24 ans), qu'Alisha Lehmann a profité de la soirée.

Alisha Lehmann évolue à Côme depuis cet été. Photo: Image Photo Agency

Le week-end prochain, c'est un autre décor qui attendra Alisha Lehmann: son équipe accueillera la Lazio de Rome en championnat.