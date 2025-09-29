Crystal Palace, le nouveau Leicester?

Crystal Palace vient de faire tomber Liverpool à domicile (2-1) et occupe la 3e place de Premier League. Le club londonien n'a pas encore perdu en championnat après sept journées, et la flamme ne semble pas s'éteindre...

Eddie Nketiah a inscrit le but de la victoire face à Liverpool à la 97e minute ce week-end, dans un stade en ébullition. Photo: IMAGO/Pro Sports Images

Blick Sport

La comparaison est encore un peu hâtive, mais elle a le mérite d'être soulevée. Car dans cette Premier League ultra-compétitive, où les géants du championnat et leur budget astronomique devraient pouvoir se tirer la bourre entre eux, l'apparition d'un Petit Poucet détonne toujours autant qu'elle captive. C'est notamment le cas, en ce début de saison, de Crystal Palace, venu à bout de Liverpool à la... 97e minute ce samedi.

À la différence de Leicester lors de la saison 2016/2017, Crystal Palace n'est pas néo-promu cette saison en Premier League. Les Londoniens ont terminé à la 12e place du dernier exercice. Ils semblent toutefois parvenir à s’imposer dans l’élite du football anglais. En mai dernier, Crystal Palace a remporté sa première FA Cup en battant Manchester City. Ils ont récidivé, le 10 août face à Liverpool, dans le Community Shield (succès 3-2 aux tab).

Invaincu depuis... le 16 avril

La statistique la plus impressionnante est la suivante: dix-huit matchs sans défaite en Premier League, soit depuis le 16 avril 2025. Personne ne fait mieux en première division anglaise.

Dans un marché ultra-concurrentiel, Crystal Palace ne peut rivaliser en matière de transferts. Ses joyaux sont souvent contraints de partir sous de meilleurs cieux (ce fut notamment le cas de Michael Olise au Bayern Munich pour 50 millions en 2024, et d'Eberechi Eze à Arsenal pour 70 millions cet été). Le club semble toutefois résister. Ce jeudi, il disputera la Coupe d'Europe pour la première fois de son histoire face au Dynamo Kiev, en Conference League.

Quelle est la stratégie du club ?

Le rachat des parts de John Textor par Woody Johnson (43% du club) ouvre une nouvelle ère et interroge sur la direction à prendre. Le recrutement semble désormais orienté vers des profils jeunes, à l’image de Yérémy Pino ou Jayden Canvot. Crystal Palace parviendra-t-il à lutter face aux tous grands, et refaire le coup de Leicester?