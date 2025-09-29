Crystal Palace, le nouveau Leicester?

La comparaison est encore un peu hâtive, mais elle a le mérite d'être soulevée. Car dans cette Premier League ultra-compétitive, où les géants du championnat et leur budget astronomique devraient pouvoir se tirer la bourre entre eux, l'apparition d'un Petit Poucet détonne toujours autant qu'elle captive. C'est notamment le cas, en ce début de saison, de Crystal Palace, venu à bout de Liverpool à la... 97e minute ce samedi.
À la différence de Leicester lors de la saison 2016/2017, Crystal Palace n'est pas néo-promu cette saison en Premier League. Les Londoniens ont terminé à la 12e place du dernier exercice. Ils semblent toutefois parvenir à s’imposer dans l’élite du football anglais. En mai dernier, Crystal Palace a remporté sa première FA Cup en battant Manchester City. Ils ont récidivé, le 10 août face à Liverpool, dans le Community Shield (succès 3-2 aux tab).
Invaincu depuis... le 16 avril
La statistique la plus impressionnante est la suivante: dix-huit matchs sans défaite en Premier League, soit depuis le 16 avril 2025. Personne ne fait mieux en première division anglaise.
Dans un marché ultra-concurrentiel, Crystal Palace ne peut rivaliser en matière de transferts. Ses joyaux sont souvent contraints de partir sous de meilleurs cieux (ce fut notamment le cas de Michael Olise au Bayern Munich pour 50 millions en 2024, et d'Eberechi Eze à Arsenal pour 70 millions cet été). Le club semble toutefois résister. Ce jeudi, il disputera la Coupe d'Europe pour la première fois de son histoire face au Dynamo Kiev, en Conference League.
Quelle est la stratégie du club ?
Le rachat des parts de John Textor par Woody Johnson (43% du club) ouvre une nouvelle ère et interroge sur la direction à prendre. Le recrutement semble désormais orienté vers des profils jeunes, à l’image de Yérémy Pino ou Jayden Canvot. Crystal Palace parviendra-t-il à lutter face aux tous grands, et refaire le coup de Leicester?
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Liverpool FC
6
5
15
2
Arsenal FC
6
9
13
3
Crystal Palace FC
6
5
12
4
Tottenham Hotspur FC
6
7
11
5
Sunderland AFC
6
3
11
6
AFC Bournemouth
6
1
11
7
Manchester City FC
6
8
10
8
Chelsea FC
6
3
8
9
Brighton & Hove Albion FC
6
0
8
10
Fulham FC
6
-1
8
11
Leeds United
6
-3
8
12
Everton FC
5
1
7
13
Brentford FC
6
-2
7
14
Manchester United FC
6
-4
7
15
Newcastle United FC
6
-1
6
16
Aston Villa
6
-2
6
17
Nottingham Forest
6
-5
5
18
Burnley FC
6
-7
4
19
West Ham United FC
5
-8
3
20
Wolverhampton Wanderers FC
6
-9
1