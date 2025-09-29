Wolfsburg, Cologne et Arsenal: la VAR a suscité de vives discussions dans trois endroits différents ce week-end. En Suisse aussi, une scène a fait parler. La légende de la Nati Alex Frei donne des pistes d'amélioration pour l'utilisation de la technologie.

La VAR ne cesse de faire jaser sur les pelouses européennes

Chaque week-end, la VAR fait parler d’elle sur les pelouses européennes. Cela a encore une fois été le cas en Allemagne par exemple.

Les joueurs de Wolfsburg ont violemment protesté lorsqu’un penalty leur a été refusé lors du match contre Leipzig (0-1) à la 16e minute. Ouédraogo a dévié un tir de la main. La scène est d’abord passée inaperçue. Mais l’arbitre Robin Braun a ensuite regardé la scène sur l’écran VAR pour finalement décider poursuivre le match.

Comme l’a expliqué la Ligue à Sky après la rencontre, aucune image n’a été trouvée pour révéler la faute de main à 100%. L’entraîneur de Wolfsburg Paul Simonis était hors de lui: «Pour moi, c’est impardonnable de faire de telles erreurs. Sur le banc, nous avions vu très tôt qu’il y avait penalty.»

Les esprits se sont également échauffés à Cologne à cause d’une scène de penalty pour Stuttgart. L’ancien attaquant de Saint-Gall Ermedin Demirovic a été touché au talon par le gardien de Cologne Marvin Schwäbe. Mais le Bosniaque n’est pas tombé et a continué de jouer. L’arbitre Matthias Jöllenbeck a décidé néanmoins d’un penalty après un contrôle de la VAR. Au grand dam du directeur sportif de Cologne, Thomas Kessler: «Je pense que l’arbitre ne voulait pas accorder le penalty – mais il y a été contraint.»

Controverse en Angleterre

En Angleterre, la victoire 2-1 d'Arsenal contre Newcastle a par ailleurs donné lieu à une scène litigieuse. L’attaquant des Gunners Viktor Gyökeres s’est vu accorder un penalty (14e). Après avoir étudié la vidéo, l’arbitre Jarred Gillett a toutefois changé d’avis, car le gardien de Newcastle Nick Pope a touché le ballon de manière minime avec son pied avant de dégager le Suédois.

L’ancien arbitre Mark Halsey (64 ans, 280 matches de Premier League) a analysé la scène pour «The Sun» et conclut: «Le penalty n’aurait pas dû être retiré.» Selon lui, il s’agit clairement d’une erreur de jugement, car «Pope a certes touché le ballon, mais il ne l’a pas gagné. Un contact ne suffit pas pour annuler un penalty», rappelle-t-il.

Alex Frei voit un potentiel d'amélioration

Dimanche, en Super League, une scène du match entre Bâle et Lucerne a fait parler d’elle lorsque le capitaine du FCL Pius Dorn fait tomber l’ailier bâlois Philip Otele sans aucune conséquence.

En dépit de toutes les discussions, l’opinion d’Alex Frei est claire. «La VAR est un super instrument. Les erreurs de jugement ont été incroyablement minimisées», a lancé la légende de la Nati à Blue Sport. «Les arbitres et la VAR font du bon travail», a-t-il toutefois précisé.

Selon lui, il y aurait néanmoins un potentiel d’amélioration: par exemple que l’arbitre fasse une annonce après une décision, comme cela se pratique déjà en Bundesliga. Une bodycam serait également un avantage, car «cela rendrait tout plus transparent» et les joueurs réfléchiraient à deux fois avant de réclamer lorsque les téléspectateurs ou ceux qui sont dans le stade les scrutent. En outre, Alex Frei apprécierait beaucoup «qu’un arbitre puisse, en une minute seulement, expliquer pourquoi il a sifflé de telle ou telle manière».