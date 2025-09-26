La Juve réduit ses pertes: 58 millions la saison dernière

Le club le plus titré du football italien, le seul en Italie coté en Bourse, a réduit ses pertes de 141,1 millions d'euros sur un an, grâce notamment à la forte augmentation de ses recettes tirées des droits TV (+77,7 millions) et des cessions de joueurs (+75,5 millions).
Privé de compétitions européennes en 2023/24 en raison d'infractions au fair-play financier, la Juve a renoué avec l'Europe la saison dernière. Son parcours s'est toutefois terminé en play-offs de la phase à élimination directe de la Ligue des Champions. Le club bianconero a ensuite terminé 4e du Championnat d'Italie et arraché son billet pour la Ligue des champions 2025/26, avant de chuter, cet été, en 8e de finale du Mondial des clubs.
Lors de l'exercice clos le 30 juin 2025, le chiffre d'affaires de la «Vieille Dame» s'est établi à 529,6 millions d'euros, soit une progression de 135 millions (+34,2%) sur un an.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
SSC Naples
4
6
12
2
Juventus Turin
4
4
10
3
Milan AC
4
5
9
4
AS Rome
4
2
9
5
Atalanta Bergame
4
6
8
6
US Cremonese
4
2
8
7
Cagliari Calcio
4
2
7
7
Côme 1907
4
2
7
9
Udinese Calcio
4
-1
7
10
Inter Milan
4
4
6
11
Bologne FC
4
0
6
12
Torino FC
4
-7
4
13
Lazio Rome
4
0
3
14
Sassuolo
4
-3
3
15
Hellas Vérone
4
-4
3
16
Genoa CFC
4
-2
2
17
ACF Fiorentina
4
-3
2
18
Parme Calcio
4
-4
2
19
Pise SC
4
-3
1
20
US Lecce
4
-6
1