Le duel PSG-OM se disputera... au Koweit!

La destination n'est pas franchement idéale pour les fans des deux équipes. Le Trophée des champions 2025, entre le PSG et l'OM, se jouera...au Koweit, pays du Golfe Persique, le 8 janvier prochain.

Les joueurs du PSG et de l'OM auront quelques heures de voyage dans les jambes avant leur duel. Photo: AFP

Blick Sport

À force d'attendre du football qu'il s'exporte un peu partout dans le monde pour renforcer la valeur de son produit, des affiches un peu ubuesques voient le jour. C'est notamment le cas de ce PSG-OM à venir, le 8 janvier 2026, dans le cadre du Trophée des champions, un duel entre le champion de France et le vainqueur de la Coupe de France (en l'occurrence, le dauphin du champion de France, le PSG ayant réalisé le doublé). Le Koweit a été plébiscité.

Ce ne sont pas moins de 5'600 kilomètres qui séparent la capitale française du lieu du match. Le Sultanat d'Oman et la Côte d'Ivoire étaient aussi en lice pour recevoir ces deux équipes. Le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel (LFP) – l'organe de direction décisions stratégiques et de la gestion des droits de diffusion – a tranché.