La FIFA dévoile les mascottes du Mondial 2026

La FIFA a dévoilé les mascottes officielles de la Coupe du Monde 2026. Maple l'élan, Clutch le pygargue et Zayu le jaguar représenteront respectivement le Canada, les États-Unis et le Mexique lors du tournoi qui débutera dans moins de 300 jours.

Maple l'élan, Clutch le pygargue et Zayu le jaguar représenteront respectivement le Canada, les États-Unis et le Mexique, les pays hôtes de la compétition.

Blick Sport

La FIFA a présenté jeudi les mascottes officielles de la Coupe du Monde 2026, qui se tiendra au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Pour le Canada, c'est l'élan Maple qui incarnera l'esprit de la compétition. Selon la FIFA, Maple «sillonne les provinces et territoires du Canada, tissant des liens avec les habitants et embrassant la riche culture du pays». Les États-Unis seront représentés par Clutch, un pygargue à tête blanche. La FIFA décrit Clutch comme un leader inspirant qui «montre l'exemple, inspirant ses coéquipiers, motivant ses troupes et abordant chaque difficulté comme un défi à relever». Cette caractérisation reflète les valeurs de leadership et de détermination souvent associées à la culture américaine.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Pour le Mexique, c'est le jaguar Zayu qui prendra le devant de la scène. La FIFA le présente comme un attaquant redoutable, soulignant que Zayu «se mue sur le terrain en un redoutable attaquant dont l'ingéniosité et l'agilité exceptionnelles font trembler les défenses adverses». Cette description met en valeur la passion et la créativité du football mexicain. Ces mascottes ne se limiteront pas aux stades. La FIFA a annoncé le développement d'un jeu vidéo intitulé «FIFA Heroes», prévu pour l'année prochaine. Ce jeu de style arcade permettra aux joueurs de participer à des matches à cinq contre cinq, mettant en scène Maple, Clutch et Zayu. La Coupe du Monde 2026 marquera plusieurs premières dans l'histoire du tournoi. Elle sera la première à se dérouler dans trois pays différents et à accueillir 48 équipes nationales.