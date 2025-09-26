Neuchâtel Xamax est allé chercher ce vendredi soir un précieux succès à Rapperswil (3-1), grâce notamment à un doublé de Shkelqim Demhasaj. De quoi enfin entrer dans une spirale positive.

Shkelqim Demhasaj est en feu en ce début de saison. Déjà 7 réalisations à son actif. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Xamax est-il sur la bonne voie? C'est en tout cas ce que laissent penser ses derniers résultats: deux succès de rang en championnat – une première depuis septembre 2024 – et une qualification pour les 1/8es de finale de la Coupe de Suisse. Ce vendredi soir, les hommes d'Anthony Braizat se sont imposés chez le néo-promu Rapperswi de manière méritée.

Un succès qui propulse temporairement Xamax à la 3e place du classement de Challenge League, avec un match de plus que ses adversaires. Au Grünfeld, les Neuchâtelois ont parfaitement réagi après avoir concédé l'ouverture du score en début de match (11e, De Carvalho). Le buteur maison Shkelqim Demhasaj a tout d'abord inscrit le but de l'égalisation avant la pause (39e).

La double sentence

Il est vrai, Xamax a bien été aidé par l'expulsion de Guillermo Padula. Le défenseur du FCW a mis la main pour empêcher un ballon d'aller au but et a, par la même occasion, entraîné le penalty du 1-1.

Après la pause, Xamax a logiquement poussé. Du pied gauche, Shkelqim Demhasaj a inscrit son septième but de l'exercice (72e) sur une passe de Koro Kone. En fin de partie (83e), le jeune Altin Azemi (16 ans) a enfoncé le clou.