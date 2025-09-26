Le FC Sion change d'approche avant d'affronter Lausanne

Dix jours après sa défaite dans le derby face à Servette, le FC Sion reçoit le Lausanne-Sport ce dimanche à 16h30. Une occasion en or de se rattraper auprès du public valaisan. Didier Tholot a d'ailleurs changé un point essentiel dans l'approche de la rencontre.

Photo: keystone-sda.ch

Robin Smania

Après s’être qualifié en huitième de finale de la Coupe de Suisse le week-end dernier, le FC Sion retrouve la Super League ce week-end avec un derby contre Lausanne. Les Sédunois pointent à la cinquième place au classement, avec dix points en cinq matchs, alors que le LS stagne à la dixième place avec quatre petits points. Didier Tholot, entraîneur du FC Sion, compte bien se rattraper de la mauvaise performance de ses hommes il y a deux semaines contre Servette, match perdu 0-2 à Tourbillon.

«Je me méfie des équipes qui ne sont pas en confiance, parce que Servette ne l’était pas quand ils sont venus chez nous, prévient cependant le coach du FC Sion. Avant de regarder les autres, il faut qu’on se regarde nous-même et qu’on fasse ce qu’on est capable de faire. On sait qu’on peut le faire sur certains matchs, maintenant, il faut être réguliers».

Même son de cloche chez Rilind Nivokazi, qui entend bien faire oublier la performance d’il y a deux semaines. «On sait qu’on est passé à côté contre Servette. On veut oublier ce match. Il y aura une belle ambiance, on va essayer de faire un bon match contre Lausanne», assure le buteur kosovar du FC Sion.

Rilind Nivokazi insiste sur le fait que Tourbillon doit devenir la force du FC Sion, et compte bien faire oublier le match contre Servette dimanche contre Lausanne. Photo: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Didier Tholot a d’ailleurs modifié sa préparation de match, puisque Sion s’est entraîné au stade de Tourbillon, ce qui n’était pas le cas il y a deux semaines avant d’affronter Servette. «Je voulais que l’équipe ait quelques sensations dessus avant d’affronter Lausanne. C’est aussi une question d’ambiance, que les joueurs s’imprègnent de l’atmosphère du stade», explique le technicien du FC Sion.

Avoir une meilleure gestion du ballon

Pour faire mieux que face à Servette, Didier Tholot juge nécessaire que son équipe augmente la qualité technique des phases avec ballon, ce qui avait péché il y a deux semaines face aux Grenat. «Ce n’est pas une question de mentalité. Je pense que quand tu es sur le terrain, tu as toujours envie de gagner. Maintenant, pour gagner, pour être agressif, pour être dangereux, il faut avoir le ballon et ne pas le perdre toutes les deux secondes. Contre Servette, on a eu 27 pertes de balles en 30 minutes à un moment donné. Ce n’est pas possible de jouer comme cela», explique Didier Tholot.

Pas de victoire à Tourbillon depuis la première journée

Concernant l’effectif, l’entraîneur peut compter sur tous ses joueurs, puisqu’aucun joueur n’est blessé ou suspendu. «J’ai la chance de pouvoir faire des choix, je vais décider en fonction de l’envie et de l’efficacité, en mon âme et conscience», se réjouit-il. Statistique inquiétante, le FC Sion n’a pas gagné dans son antre depuis la deuxième journée de Super League le 3 août, soit il y a bientôt deux mois. Rilind Nivokazi insiste sur le fait de ne pas douter, et que l’équipe possède des qualités qu’elle doit réussir à mettre en avant match après match. «Nous avons une belle équipe, et on doit jouer sur nos forces pour être compétitif. Tourbillon doit devenir une forteresse. On va jouer un deuxième derby en deux matches, c’est comme si on avait le droit à une seconde chance», martèle l’attaquant sédunois.

En cas de victoire, le FC Sion pourrait se retrouver sur le podium. Dans le cas contraire,les Valaisans pourraient bien voir le Lausanne-Sport recoller à seulement trois points. Un match à six points. Encore un...