«On ne peut que s'excuser envers les supporters»

À Winterthour dimanche, le FC Sion débordait d’envie. Face à Servette mercredi, il a sombré, apathique et sans révolte. Didier Tholot et ses joueurs reconnaissent une prestation indigne d’un derby, entre manque d’énergie et déchet technique.

Donat Rrudhani (droite) espérait sans doute vivre une autre première à Tourbillon. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Qu'est-il arrivé au FC Sion? Si fringant, animé de volonté offensive et de dynamisme dimanche à Winterthour (victoire 2-3), le club sédunois est apparu apathique, sans idée et surtout sans agressivité, valeur prônée par Didier Tholot avant le déplacement de la Schützenwiese, face à Servette mercredi (0-2).

Le coach valaisan était d'ailleurs lui aussi à la recherche de réponses en conférence de presse, après le revers de son FC Sion face à Servette. «Je ne ressentais pas d'impuissance. Mais je me demandais pourquoi on était comme ça? Il y a la répétition des matches maintenant après une période sans grand rythme … Je nous ai trouvés très mous, pas toniques.»

«On ne peut que s'excuser»

Cette impression, les 10'000 spectateurs de Tourbillon l'ont sans doute également eue. Didier Tholot a d'ailleurs eu une pensée pour eux. «On ne peut que s’excuser envers nos supporters qui voulaient voir autre chose. Notre prestation n'est pas digne d’un derby», poursuit le Bordelais, qui parle d'une victoire méritée de la formation entraînée par Jocelyn Gourvennec. «C'est une victoire logique sur l’ensemble du match. On n’avait pas décidé de défendre bas, on voulait avancer. En première mi-temps, on n’avait pas de jus. On était en retard sur tout, notamment sur le pressing sur les côtés. Et nous avons eu un déchet technique incroyable.»

Cette apathie s’est surtout vue en première période, ce qui a poussé le staff sédunois à tenter quelque chose. Très décevants en première période, Ilyas Chouaref, Théo Berdayes et Benjamin Kololli, touché par ailleurs à la cheville, ont cédé leur place à la pause. Mais les trois entrants, à savoir Donat Rrudhani, pour sa première à Tourbillon, Josias Lukembila, virevoltant à Winterthour, et Théo Bouchlarhem, n'ont pratiquement rien apporté de plus. «Quand t’es entraîneur et que tu vois que ça ne fonctionne pas, tu évites de laisser filer le match. Il faut essayer d’apporter de la révolte et un peu de sang frais. J’aurais pu en sortir d’autres», confie le coach sédunois, qui regrette le timing de l'ouverture du score servettienne.

«On prend le but quand on est mieux. Mais globalement, j’ai senti une équipe sans jus, sans peps», répète-t-il. «C'est compliqué face à une équipe qui avait fait un bon match à Zurich. Quand tu ne gagnes pas les duels, que tu n’es pas dans le tempo, c’est difficile. On a été ni solides, ni productifs dans le jeu.»

«Je n'ai jamais eu l'impression de pouvoir gagner»

«Ce qui m’embête le plus, c’est que lorsque tu joues un derby, c’est le jus, l’abnégation, le tempo qui donne l’impression de pouvoir le gagner. Là, je n'ai jamais eu l’impression de pouvoir gagner», ajoute encore le Français. Quelques minutes plus tôt, en zone mixte, Numa Lavanchy se montrait lui aussi très lucide. «On n'a pas été bons. On a été en dessous dans tous les secteurs du jeu, que ce soit techniquement ou physiquement. On a quand même essayé de faire les efforts. Défensivement, on a beaucoup couru, mais je pense qu'on l'a fait dans le vide. Et puis, avec le ballon, c'était insuffisant. Un petit peu comme le match contre Bâle», analyse le latéral droit valaisan, qui ne veut pas se montrer alarmiste pour autant quant à un éventuel problème avec Tourbillon malgré les prestations indigentes face à Bâle (0-1) et donc Servette.

«Il y a des saisons où on est extraordinaire à domicile, d'autres à l'extérieur. Je peux vous dire que ce sont des statistiques qu'on ne regarde même pas. On était bien à la maison, maintenant, on perd deux matches et on ne va pas commencer à dire qu'il y a un problème à Tourbillon», balaie-t-il d'un revers de la main. Le FC Sion aura l'occasion de le prouver le 28 septembre, avec la réception du Lausanne-Sport.