Petit coup de tonnerre au Stade Nyonnais. Le club de Challenge League a dévoilé une nouvelle identité visuelle en milieu de semaine. Sauf que l'Association – qui réunit les équipes amateurs du club – n'en aurait nullement été informée. Elle demande le retrait du logo.

Après la qualification héroïque en Coupe de Suisse et l'élimination du FC Zurich aux tirs au but, le Stade Nyonnais s'est amené un problème qu'il s'est lui-même créé. Le nouveau logo du club dévoilé mercredi passe visiblement mal auprès de ses membres. L'Association a en effet réagi ce vendredi au travers d'un communiqué. Elle exige le retrait du nouveau logo.

Via ses médias sociaux, le FC Stade Nyonnais SA évoquait mercredi, par l'intermédiaire de son nouvel emblème, un retour à l'essentiel: «Le football au cœur de tout; les couleurs de la ville de Nyon qui entourent le ballon; la simplicité et l’authenticité qui caractérisent notre club depuis plus d’un siècle. Notre club, notre région» peut-on notamment lire dans le communiqué. L'Association du Stade Nyonnais, qui regroupe le secteur amateur tandis que la SA représente le secteur professionnel, désapprouve.

«Une atteinte à l'héritage du club»

«L’Association rejette fermement l'utilisation de ce nouveau logo, qui ne reflète ni l’histoire, ni les valeurs du FC Stade Nyonnais. Ce changement opéré de manière unilatérale constitue une atteinte directe à l’héritage du club et à son identité visuelle, construite depuis des décennies autour de son logo historique, créé en 1965.»

Elle poursuit en affirmant sa disposition à entreprendre, y compris par la voie juridique, les mesures nécessaires afin de préserver l'intégrité de son patrimoine, et donc revenir à l'ancien logo.

Après une qualification historique en Coupe, place à un chapitre moins glamour au Stade Nyonnais. Photo: keystone-sda.ch

Dans sa nouvelle forme, le logo du Stade Nyonnais perd la terminologie «FC», mais voit notamment apparaître un ballon de football et les couleurs bleu et rouge. Une bande noire disparaît également, remplacée par des bandes jaunes et noires. L'Association va-t-elle arriver à ses fins? Les deux parties vont-elles s'entendre pour faire de ce nouvel emblème une base commune pour construire l'avenir? Affaire à suivre. En espérant que les incidences de cet épisode «administratif» n'empiètent pas sur les performances sportives du club.